Из семейного архива: Сергей Бабкин показал самое первое фото с женой Снежаной

Певец Сергей Бабкин показал романтичный архивный кадр со своей супругой Снежаной.

Украинский исполнитель, участник группы “5’nizza“ и бывший тренер шоу “Голос страны“ Сергей Бабкин очаровал Сеть новой публикацией в соцсети. Артист показал фотографию из семейного архива.

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Так, на своей странице в Instagram Сергей опубликовал раритетный снимок со своей супругой Снежаной. На архивном кадре влюбленные танцуют. Рыжеволосая Снежана прижалась к Сергею. А Бабкин нежно держит будущую жену за руку. В описании к фото Сергей признался, что это первый совместный снимок со Снежаной.

“Это наша ПЕРВАЯ совместная фотография со Снежкой. Я хочу увидеть ваши!!“, - обратился к подписчикам Сергей Бабкин.

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Отметим, что Сергей и Снежана познакомились в 2007 году в “Театре 19“. 11 мая 2008 года они обвенчались, а 27 марта 2009 года официально поженились. Сейчас пара воспитывает двух совместных детей - дочь Веселину и сына Елисея. Кроме того, у Снежаны есть сын от первого брака Артур.

Ранее Сергей Бабкин вместе с женой снялся в новом клипе “Єви і Адами“.

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