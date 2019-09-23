Эпатажная певица вспомнила, какой была раньше - и объяснила подписчикам, что иногда необходимо быть стервой.

"Если вы не хотите плавать в луже..": Седокова покорила Сеть советами по "стервозности" instagram.com/annasedokova/

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Певица Анна Седокова, которую в Сети частенько упрекают в излишнем эпатаже и любви к слишком откровенным нарядам, поделилась с подписчиками “наболевшим“. В Инстаграм Анна разместила длинный пост, в котором обратилась к тем пользователям Сети, которые считают ее стервой, отметив, что иногда такой быть просто необходимо. Седокова вспомнила, что на пути к “стерве“ - прошла несколько промежуточных этапов. Так, поначалу ей хотелось быть для всех доброй:

Вот какая Аня хорошая“ - хотелось мне, чтобы неслось со всех сторон. Не красивая, не богатая, а хорошая.

Далее артистка пыталась заслужить любовь:

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Это, к примеру, когда ты приглашаешь на день рождения разную компанию и один из людей предлагает заказать проституток, а ты вроде и в отношениях, но ведь надо чтобы всем было весело. Заказываешь, почему то ещё за это и платишь и потом, как следствие, за все это сам и выгребаешь. Пример грубый, но ясно понятно, - написала звезда.

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Завершила Анна выводом, что пытаться всем понравиться - задача неблагодарная, а стервой иногда приходится быть - из-за амбиций и соответствующего окружения.

То, что вы кому то не нравитесь, это не ваша проблема. Это вопросы не совпадения миров и личный опыт другого человека. “Всем весело“ все равно не будет.) Вы же все равно не пойдёте до конца туда, куда вас захотят затянуть? Значит, все равно обидятся.

Так что, весело должно быть только тем, кого вы считаете своей семьей.) А по поводу стервы! Если вы хотите плавать не в луже и не в озере, а в океане, то должны понимать, что там не карпики рядом, а настоящие акулы 🦈. И если хотите играть в большие, взрослые игры, вам придётся быть для кого-то плохим. И это нормально! - написала Седокова.

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Публикация Седоковой, напоминающая не то мини-исповедь - не то руководство “Как стать стервой“, вызвал бурную реакцию в Сети. Многие подписчики звезды согласились с мыслями Анны и отметили, что прочли текст с видимым удовольствием.

Ранее мы писали, что Анна Седокова попала в больницу из-за последствий стресса.

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