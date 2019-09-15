"Глаза показать боюсь": Седокова попала на реабилитацию - шокирующие кадры
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Певица и экс-участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова, которая ранее пожаловалась подписчикам на провалы в памяти, попала на реабилитацию из-за последствий сильного стресса.
В своем Инстаграм-сториз артистка поделилась шокирующим селфи, на котором показала нижнюю часть лица, шею и грудь, отметив, что глаза показывать подписчикам боится. Вся шея и зона декольте артистки - покрыты красной сыпью, а губа неестественно оттопыривается. Седокова отметила, что из-за последствий стресса - ей пришлось обращаться к медикам.
Вот так я проснулась вчера утром. Глаза пока стесняюсь показать, но я словно покусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное. Это не аллергия, это крапивница. Такая страшная реакция организма на стресс и падение иммунитета, – написала певица.
В нескольких публикациях Анна подчеркнула, что очень обеспокоена сплетнями о том, что она закрутила роман с женатым мужчиной ( в Сети обсуждают ее возможные отношения с баскетболистом Янисом Тиммой - ред.) - и это подорвало ей здоровье.
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Сейчас, судя по свежей публикации, Седокова находится в австрийском центре здоровья под Москвой. Анна отметила, что убежала ото всех - и восстанавливает здоровье и эмоциональное равновесие. Певица написала, что использует временную передышку - для чтения книг.
Не заполняете своё время пустыми вещами. Меньше листайте ленту. Я не разрешаю себе зайти на другие страницы , пока не выложила интересное фото или текст у себя 😂 А ещё, на своей второй страничке @annaupgraded ,я писала о триггерах и чтении. Как приучить себя читать. Вдруг, тебе будет интересно ❤️, - написала Анна.
О моей главной радости тут. Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить своё самочувствие и встать чуть на ноги , моей главной радостью является чтение 📚. Я знаю, что сейчас вы возмутились, фото ведь не о том 😂 Но если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вряд ли лайкнули ее, а так, надеюсь, что да 💋 Тут у меня появилось время для самого важного источника вдохновения, для моих книг. Они днями пылились на полках, ведь когда я возвращалась уставшая с работы, все мое время было для детей, а потом, когда все засыпали, уже просто хотелось ни о чем не думать и включить сериальчик. Тут я уже прочла две книги и начинаю третью. Нашла много литературы о питании, сейчас покажу в стори. И ! Самое важное ! После того, как я впитала, у меня родилось множество новых идей. Я написала сценарий для клипа #VIBE , синопсис для шоу, которое вскоре будем снимать. Придумала идею для новых концертных костюмов. И ещё. Я все время ворчу на старшую дочь, что она много гуляет. Когда она возвращается домой, у неё так же не остаётся времени на чтение или на просто подумать о создании своего собственного продукта, идея ли это блога или в нашем случае салона красоты, или марки одежды. Не заполняете своё время пустыми вещами. Меньше листайте ленту. Я не разрешаю себе зайти на другие страницы , пока не выложила интересное фото или текст у себя 😂 А ещё, на своей второй страничке @annaupgraded ,я писала о триггерах и чтении. Как приучить себя читать. Вдруг, тебе будет интересно ❤️ Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку. Что выбрать в качестве триггера? Например, время, когда дети засыпают; когда поставили чайник; дорога в общественном транспорте; как только вернулись домой и переоделись. Любое ежедневное действие. Цель - довести до автоматизма и выполнять действие при столкновении триггером. Закрепляем. Если вы хотите читать вечером, как вернулись домой, то порядок будет таким: •Переодеваетесь в домашнюю одежду (триггер). •Сразу после этого берёте книгу, которая уже лежит на фальстарте 📖 •Читаете (новая привычка) Что сейчас читаете ?❤️
Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала о хейтерах и целлюлите.
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