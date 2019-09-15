"Глаза показать боюсь": Седокова попала на реабилитацию - шокирующие кадры

Певица отметила, что подорвала здоровье из-за стресса.

"Глаза показать боюсь": Седокова попала в больницу - шокирующие кадры instagram.com/annasedokova/

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Певица и экс-участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова, которая ранее пожаловалась подписчикам на провалы в памяти, попала на реабилитацию из-за последствий сильного стресса.

В своем Инстаграм-сториз артистка поделилась шокирующим селфи, на котором показала нижнюю часть лица, шею и грудь, отметив, что глаза показывать подписчикам боится. Вся шея и зона декольте артистки - покрыты красной сыпью, а губа неестественно оттопыривается. Седокова отметила, что из-за последствий стресса - ей пришлось обращаться к медикам.

Вот так я проснулась вчера утром. Глаза пока стесняюсь показать, но я словно покусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное. Это не аллергия, это крапивница. Такая страшная реакция организма на стресс и падение иммунитета, – написала певица.

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В нескольких публикациях Анна подчеркнула, что очень обеспокоена сплетнями о том, что она закрутила роман с женатым мужчиной ( в Сети обсуждают ее возможные отношения с баскетболистом Янисом Тиммой - ред.) - и это подорвало ей здоровье.

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Сейчас, судя по свежей публикации, Седокова находится в австрийском центре здоровья под Москвой. Анна отметила, что убежала ото всех - и восстанавливает здоровье и эмоциональное равновесие. Певица написала, что использует временную передышку - для чтения книг.

Не заполняете своё время пустыми вещами. Меньше листайте ленту. Я не разрешаю себе зайти на другие страницы , пока не выложила интересное фото или текст у себя 😂 А ещё, на своей второй страничке @annaupgraded ,я писала о триггерах и чтении. Как приучить себя читать. Вдруг, тебе будет интересно ❤️, - написала Анна.

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала о хейтерах и целлюлите.

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