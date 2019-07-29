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"Опять попа?": Седокова рассорила поклонников новым снимком

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Певица выставила фото из бассейна на огромном надувном фламинго.

"Опять попа?": Седокова рассорила поклонников новым снимком
instagram.com/annasedokova

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Эпатажная певица Анна Седокова, которая не так давно жаловалась на хейтеров и рассказала о своем целлюлите, поделилась откровенным фото из бассейна. В Инстаграм Анна добавила снимок, на котором позирует в воде - верхом на огромном надувном фламинго. Анна лежит на кругу вниз животом, свесив руки и оттопырив ягодицы.

Вхожу в этот август like ..... 😂😂😂 Следующие 10 дней у меня нет концертов( но это не точно 😂) и через час самолёт унесёт меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И никуда не лететь 😂😂😂
Отпуск, это правда ты? Как у вас дела? Уже отдыхаете или только планируете?  - написала звезда.

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Подписчики Седоковой разделились на два лагеря - одни отметили, что “Анна снова взялась за свое“ и что “надоела уже снимками попы“, другие же похвалили фото и назвали его “горячим“.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер поделилась снимком в купальнике без обработки.

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Теги: Анна Седокова, фото в купальнике
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  29.07.2019, 18:08
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Мой вздыбленный обрубок пульсируя влетел в ее несравшее очко. Теплые куски кала и шкурки всерашних помидорок туго обхватили мой тентакль. Вытащил и промакнул ей в рот. Ибо негоже не молиться царю Пу пока горит Сибирь и митинги в столице! Слава царю! Гыгыгы
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