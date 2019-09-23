Эмилия Кларк пришла на вручение премии Эмми в платье, в котором видна почти вся грудь.

Слишком откровенно?: "Мать драконов" появилась на публике в пикантном наряде IVONA bigmir)net

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Исполнительница роли “матери драконов“ Дейенерис Таргариен в популярном сериале “Игра престолов“ 32-летняя Эмилия Кларк поразила публику пикантным нарядом. Звезда пришла на вручение премии “Эмми“-2019 в платье с очень откровенным декольте. Темно-синий наряд от Velentino, больше напоминающий модный фартук, состоял из юбки на запахе, от которой поднимаются две широкие бретели, слегка прикрывающие грудь. Образ звезда дополнила крупными серьгами с жемчугом и эмалью.

Волосы звезды были распущены и свободно ниспадали на плечи. Примечательно, что звезда была практически без макияжа. Эмилия с удовольствием позировала репортерам и широко улыбалась.

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“Эмми-2019“. Мероприятие прошло в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Сериал “Игра престолов“ получил 12 наград.

Ранее мы писали, что фанаты “Игры престолов“ требуют переснять финал телешоу.

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