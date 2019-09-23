Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слишком откровенно?: "Мать драконов" появилась на публике в пикантном наряде

Комментариев: 0
Эмилия Кларк пришла на вручение премии Эмми в платье, в котором видна почти вся грудь.

Слишком откровенно?:
Слишком откровенно?: "Мать драконов" появилась на публике в пикантном наряде
IVONA bigmir)net

Читай также: “Мать драконов“ сыграет рождественского эльфа в романтической комедии

Исполнительница роли “матери драконов“ Дейенерис Таргариен в популярном сериале “Игра престолов“ 32-летняя Эмилия Кларк поразила публику пикантным нарядом. Звезда пришла на вручение премии “Эмми“-2019 в платье с очень откровенным декольте. Темно-синий наряд от Velentino, больше напоминающий модный фартук, состоял из юбки на запахе, от которой поднимаются две широкие бретели, слегка прикрывающие грудь. Образ звезда дополнила крупными серьгами с жемчугом и эмалью. 

Волосы звезды были распущены и свободно ниспадали на плечи. Примечательно, что звезда была практически без макияжа. Эмилия с удовольствием позировала репортерам и широко улыбалась.

Читай также: Эмилия Кларк призналась, о чем сожалеет после завершения “Игры престолов“

“Эмми-2019“. Мероприятие прошло в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Сериал “Игра престолов“ получил 12 наград.

Ранее мы писали, что фанаты “Игры престолов“ требуют переснять финал телешоу.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эмилия Кларк, откровенные наряды, глубокое декольте
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь