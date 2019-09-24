"Год не живем вместе": Экс-муж Яны Соломко сообщил о разводе

Певица Яна Соломко развелась с бизнесменом Олегом Солодуховым.

Известная украинская исполнительница, бывшая солистка группы “Real O“ и финалистка первого сезона “Холостяка“ Яна Соломко развелась с мужем, бизнесменом Олегом Солодуховым. Об этом заявил сам экс-супруг артистки.

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Так, на своей странице в Facebook Олег написал, что он и Яна уже год не живут вместе и официально расторгнули брак. Кроме того, бизнесмен намекнул на то, что у его экс-жены отношения с американским певцом Джейсоном Деруло. Отметим, что недавно Соломко поздравила Джейсона с днем рождения в своем Instagram.

“Как я понимаю, “друзья“ перестали быть тайной. Официально. Чтобы избежать дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить - мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!“ – написал Олег.

К этому посту Солодухов добавил снимок Яны с Джейсоном. Но спустя несколько часов он удалил данную публикацию.

Яна Соломко и Джейсон Деруло instagram.com/yana.solo

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Позже Олег опубликовал семейное фото, на котором запечатлен с экс-женой и их дочерью Кирой. В описании к снимку бывший супруг заявил, что институт семьи мертв и виноват во всем Instagram. Эту публикацию Солодухов также удалил.

“Институт семьи мертв. Можно винить масонов или радоваться свободе выбора… НО виноват во всем Instagram. Ваш партнер точно, не такой идеальный как у других, а если он еще и кашляет, то точно не супермен и под списание на свалку. Иллюзия, что у всех идеальные семьи, богатства, путешествия и праздники, медленно, но уверенно создает чувство неудовлетворенности собственной жизнью. Особенно у девушек:

1. У них менее развито критическое мышление.

2. Они больше времени проводят в Instagram“, - написал Солодухов.

Скриншот поста facebook.com/solodukhov

Отметим, что Яна Соломко и Олег Солодухов поженились в 2014 году после помолвки в Доминикане. Они воспитывают 4-летнюю дочь Киру.

Напомним, ранее Яна Соломко показала, какой была в детстве.

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