"А где муж делся?": Яна Соломко заинтриговала снимком с неизвестным мужчиной

Финалистка первого "Холостяка" показала новый кадр из Батуми.

Месяц назад бывшая участница группы “REAL O“ и финалистка первого сезона шоу “Холостяк“ Яна Соломко сообщила о возвращении на сцену. Сейчас звезда полностью погружена в работу над новым клипом, съемки которого проходят в грузинском городе Батуми.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала новый кадр со съемок ролика. На одном из них Яна позирует в автомобиле в компании неизвестного мужчины. Пара одета в черные кожаные куртки.

К фото Соломко добавила трогательную подпись. Исполнительница написала о том, как важно, чтобы рядом был человек, который все понимает без слов.

“Очень важно, когда рядом с тобой человек, который понимает тебя без слов, поддерживает.... Поэтому желаю нам с вами встретить его. А если он рядом с вами, обнимите его прямо сейчас и скажите спасибо“, - написала

Поклонники артистки принялись активно обсуждать свежую фотографию.

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“Покажите парня, что за рулем)“, “За рулём не Дан Балан?))“, “Это будущий клип, который опять будет всем мозг от красоты голоса Яны и конечно смысла песни“, “Ай да Яна!!! Обладаешь исключительной способностью создавать интригу...“, “Что-то я пропустила? Где муж делся?“, “Яночка от всей души желаю найти свою вторую половинку! Вы достойны счастья и любви“, - написали подписчики Соломко.

Напомним, ранее финалистка первого “Холостяка“ похвасталась стройной фигурой в купальнике.