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Яна Соломко вернулась на сцену: звезда показала кадры с выступления

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Украинская певица Яна Соломко выступила в Турции.
Яна Соломко вернулась на сцену: звезда показала кадры с выступления
Яна Соломко вернулась на сцену: звезда показала кадры с выступления
instagram.com/yana.solo

Финалистка первого сезона “Холостяка и экс-солистка “REAL O“ Яна Соломко впервые за долгое время появилась на сцене с сольным концертом.

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Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Певица выступила в отеле Selectum Luxury Resort, что находится в турецком городе Белек.

Соломко опубликовала видео, на котором она исполнила свой новый хит “Bora Bora”. Также артистка поделилась несколькими кадрами со своими танцовщицами.

Напомним, ранее Яна Соломко заинтриговала снимком с неизвестным мужчиной.

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Теги: Яна Соломко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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