Яна Соломко вернулась на сцену: звезда показала кадры с выступления
Финалистка первого сезона “Холостяка и экс-солистка “REAL O“ Яна Соломко впервые за долгое время появилась на сцене с сольным концертом.
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Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Певица выступила в отеле Selectum Luxury Resort, что находится в турецком городе Белек.
Соломко опубликовала видео, на котором она исполнила свой новый хит “Bora Bora”. Также артистка поделилась несколькими кадрами со своими танцовщицами.
Спасибо большое всем кто пришёл на наш концерт🙏😌Спасибо большое @selectumhotels за приглашение🙏 Спасибо моим красоткам @mary_ethan @roxyroxetta 🙏😊 @lena_ch777 спасибо за твою веру🙏😊 We did it baby 💃🏽💃🏼💃🏽😃 p.s Как вам наши образы?😊 #SOYANA #concert #turkey #love #music
Мои пантеры ....💃🏽💃🏽❤️😍 Спасибо всем за комментарии!🙏😊 нам очень приятно, что вам нравится то, что мы делаем для вас🙏❤️😊 Но конечно же всем не угодишь и кому-то мои песни не нравятся 🙂 Мы будем стараться для вас! Мы будем расти!🙏😊 p.s А вы уже скачали мою песню «Bora Bora”?😊 #SOYANA #concert #live #love #music
Напомним, ранее Яна Соломко заинтриговала снимком с неизвестным мужчиной.
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