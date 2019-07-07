Яна Соломко показала, какой была в детстве

Певица Яна Соломко показала архивное фото с мамой.

В воскресенье, 7 июля, бывшая участница группы “REAL O“ и финалистка первого сезона шоу “Холостяк“ Яна Соломко отпраздновала юбилей. Певице исполнилось 30 лет.

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В честь дня рождения артистка поделилась с фанами архивным детским снимком. На своей странице в Instagram Яна опубликовала черно-белое фото, на котором еще совсем маленькая сидит у мамы на руках.

В подписи к раритетному кадр Соломко поблагодарила маму, что родила ее в такую дату.

“Мама, с днём рождения нас!!! Спасибо тебе за жизнь! Спасибо за все, что мы имели и за то, чего в нас не было! Мама, спасибо что ты родила меня в такую дату 7.07“, - написала Яна Соломко.

Напомним, ранее Яна Соломко представила новую песню после длительного перерыва.