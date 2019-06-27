Яна Соломко представила новую песню после длительного перерыва

Финалистка "Холостяка" вернулась на сцену с новым псевдонимом SOYANA.

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Экс-солистка группы “REAL O“ и финалистка первого сезона шоу “Холостяк“ Яна Соломко порадовала поклонников новым хитом. После долгого перерыва и певица вернулась на сцену и даже сменила псевдоним.

В своем Instagram Яна опубликовала отрывок из нового клипа на песню “Bora Bora“, съемки клипа прошли в Батуми.

Я надеюсь каждый из вас этим летом будет готов подарить друг другу мира половину, - говорит о своей работе Яна.

Видео SOYANA - Bora Bora появился на официальном канале артистки в Youtube.

Ранее в сети появился первый трейлер новых “Ангелов Чарли“ с Кристен Стюарт.