Певица выставила снимки с девичника, на котором присутствовала продукция "интим-маркетов".

Во все тяжкие?: Разведенная Слава Каминская показала фото со "взрослыми" игрушками instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом, продолжает эпатировать публику своим “холостяцким“ досугом. Так, недавно Слава делилась кадрами путешествия на яхте, где блистала в купальнике, устраивала концерты, и в целом - отрывалась по полной. Теперь же красотка решила, видимо, повысить градус - и дать подписчикам еще больше “компромата“. В Инстаграм Каминская добавила фото, на котором запечатлена в окружении подруг перед столом, полностью усыпанным разноцветными интимными игрушками. В посте Слава отметила, что кадры - с девичника, и что на праздновании было очень весело.

Во-первых - это красиво 😂 каждый раз , когда мы приглашаем @yuliya_gayvoronskaya , вечер перестаёт быть томным 😂 девичник в @isaia_kiev ❤️Девули , спасибо за пресс 😂, - написала Каминская.

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Подписчики прокомментировали фото, отметив, что “с таким арсеналом на девичнике даже стриптизер не нужен“. Снимок привлек внимание и звездного психолога Натальи Холоденко, она оставила забавный комментарий:

АГОНЬ! почему меня не позвали? Так просветилась бы)), - написала психолог.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую сосватали в сети другому доктору.

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