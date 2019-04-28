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Слава и Эдгар Каминские официально развелись

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Солистка "НеАнгелы" и пластически хирург Эдгар Каминский расторгли брак.

Слава и Эдгар Каминские официально развелись
Слава и Эдгар Каминские официально развелись
instagram.com/babaslavka/

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Участница популярного дуэта “НеАнгелы“ 34-летняя Слава Каминская и ее муж, пластический хирург Эдгар Каминский официально расторгли брак. Соответствующее решение появилось на сайте Подольского районного суда города Киева.

Впервые заявление о разводе Каминских появилась на сайте Подольского районного суда еще 19 апреля 2019 - инициатором развода стал Эдгар Каминский. Расторжение брака должно было состояться 12 июня 2019, однако оба супруга не явились на заседание - и рассмотрение перенесли на 1 июля.

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Суд состоялся по предварительно назначен дате - 1 июля 2019 года. В деле истца Эдгара Каминского официально отмечено, что “Заявление удовлетворено полностью“ - то есть, на этот раз оба супруга явились на заседание и расторгли брак.

24tv.ua

К слову, ни Слава, ни Эдгар Каминские пока не сделали комментариев в соцсетях и заявлений СМИ. Также пока нет информации, как экс-супруги планируют разделить опеку над детьми - 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой. Пара состояла в браке с 2014 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ Внешний мир существует, и существует объективная реальность, но, двигаясь по миру, мы постоянно бессознательно применяем фильтры и при этом, не замечая, конструируем свой индивидуальный мир — свой тоннель реальности. Мы никогда не соприкасаемся напрямую с реальностью как таковой, потому что фильтры не дают нам увидеть мир таким, какой он есть. Наши органы чувств и наш мозг, строение которых мы унаследовали от биологических предков, а также наши убеждения и неявные допущения о природе реальности конструируют механизмы этих фильтров. 1/2? #сперлаидовольна #подсмотреновсети

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский прокомментировал заявление о разводе.

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский, развод
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Источник: IVONA bigmir)net

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