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Мужа Славы Каминской поздравили с открытием клиники и поругали за развод

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Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном Леонардом.

Мужа Славы Каминской поздравили с открытием клиники и поругали за развод
Мужа Славы Каминской поздравили с открытием клиники и поругали за развод
instagram.com/edgar_kaminskyi

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Муж участницы дуэта “НеАнгелы“ пластический хирург 34-летний Эдгар Каминский, который недавно подал на развод с артисткой, показал, как проводит время с 4-летним сыном. В Инстаграм Эдгар выставил два фото с Леонардом - на первом они оба широко улыбаются, а на втором делают грустную гримасу.

Самые добрые и искренние эмоции - детские 👦🏻👨🏻😄Желаем всем хорошего настроения. Помните - все к лучшему ✌️ - написал Каминский.

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Подписчики доктора Каминского активно прокомментировали пост. Притом, замечание о переменах к лучшему некоторые отнесли к карьерному росту Эдгара - несколько фолловеров поздравили его с открытием собственной клиники.

Эдгар, с открытием Вас Вашего Детища! Процветания, успехов, мега - удовлетворения от работы💓 Пусть все будет в кайф✊️🥳🙏, - написали в Сети.

Поскольку Каминский не опроверг эту инфо, а просто поблагодарил, то, очевидно, у него начался новый этап не только в личной жизни.

К слову, многие подписчики “поругали“ Каминского за то, что он подал на развод со Славой, в частности, они отметили, что артистка его очень любит, и это видно.

Ранее мы писали, что фото Славы Каминской вызвало обсуждение в Сети.

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Теги: Эдгар Каминский, Слава Каминская, дети звезд, развод
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Авца  (аноним)  11.06.2019, 14:07
Оценка:  0
Авца
Е6ать, а он такой расстроился и подумал - "наверное зря развелся, вернусь к этой шалаве снова..... блин, а если не примет?!"
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