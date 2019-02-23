Слава Каминская разводится с мужем-пластическим хирургом

Слава Каминская и Эдгар Каминский подали на развод.

Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский решили расторгнуть свой брак. Заявление о разводе супругов появилось на сайте Подольского районного суда.

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Судя по указанной на сайте информации, на развод подал Эдгар Каминский еще 19 апреля. А первое слушание состоится 12 июня 2019 года.

Сайт Подольского районного суда Скриншот

Сайт Подольского районного суда Скриншот

Слава и Эдгар поженились в 2014 году. У пары родилось двое детей - сын Леонард и дочь Лаура. Сами супруги пока не комментируют новость о разводе.

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Отметим, что недавно Слава Каминская в передаче “Зірковий шлях“ рассказала, как преодолела кризис в отношениях с Эдгаром. Звезда призналась, что всему виной была ее ревность.

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала, почему отказалась от сольной карьеры.