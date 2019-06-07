Фото солистки "НеАнгелы" с влажными глазами связали с ее предстоящим разводом.

"Глаза - задержали в ленте": Новое фото Славы Каминской бурно обсуждают в Сети instagram.com/babaslavka

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Участница группы “НеАнгелы“, Слава Каминская вызвала бурное обсуждение в Инстаграм новым снимком. Артистка выложила в Сеть фото с блестящими глазами - кажется, что Слава на нем плачет. Фолловеры Каминской тут же связали такое настроение с предстоящим разводом звезды - и наперебой стали давать советы. Однако, некоторые подписчики просто отметили, что фото глубокое и красивое.

Читай также: Слава из "НеАнгелов" рассказала, как ей предлагали сделать аборт Посмотри в глаза, я хочу сказать - Я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял.👯‍♀️ - процитировали российскую поп-песню .

Посмотри в глаза, я хочу сказать - Я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял.👯‍♀️ - . Вернись к мужу , не занимайся ерундой

Самое ужасное, в этой ситуации - это люди. Которые уже делают выводы, кто прав и виноват. Как вы можете давать советы и говорить как лучше? У вас у самих все хорошо? Очень сомневаюсь

Кто бы знал про самовлюбленного хирурга Каминского, если бы не Слава. Ох Слава, Слава... 💝🌹💕💛

Самое главное, что все живы и здоровы! Что должно случиться, случиться. А глаза прям задержали в ленте) - написали в Сети.

После бурного обсуждения “печального“ фото - артистка выставила в Сеть веселое. В Кадре Слава смеется, а на ее футболке необычный рисунок - руки, похожие на ее собственные.

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