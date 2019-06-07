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"Глаза - задержали в ленте": Новое фото Славы Каминской бурно обсуждают в Сети

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Фото солистки "НеАнгелы" с влажными глазами связали с ее предстоящим разводом.

"Глаза - задержали в ленте": Новое фото Славы Каминской бурно обсуждают в Сети
instagram.com/babaslavka

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Участница группы “НеАнгелы“, Слава Каминская вызвала бурное обсуждение в Инстаграм новым снимком. Артистка выложила в Сеть фото с блестящими глазами - кажется, что Слава на нем плачет. Фолловеры Каминской тут же связали такое настроение с предстоящим разводом звезды - и наперебой стали давать советы. Однако, некоторые подписчики просто отметили, что фото глубокое и красивое.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смотрю в глаза 👀

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

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    Посмотри в глаза, я хочу сказать - Я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял.👯‍♀️ - процитировали российскую поп-песню.
  • Вернись к мужу , не занимайся ерундой 
  • Самое ужасное, в этой ситуации - это люди. Которые уже делают выводы, кто прав и виноват. Как вы можете давать советы и говорить как лучше? У вас у самих все хорошо? Очень сомневаюсь
  • Кто бы знал про самовлюбленного хирурга Каминского, если бы не Слава. Ох Слава, Слава... 💝🌹💕💛
  • Самое главное, что все живы и здоровы! Что должно случиться, случиться. А глаза прям задержали в ленте) - написали в Сети.

После бурного обсуждения “печального“ фото - артистка выставила в Сеть веселое. В Кадре Слава смеется, а на ее футболке необычный рисунок - руки, похожие на ее собственные.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыжее лето🌞

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Ранее мы писали, как бывший муж Ани Лорак поздравил дочку с Днем рождения.

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Теги: Слава Каминская, развод, Эдгар Каминский
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Источник: IVONA bigmir)net

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