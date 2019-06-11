Муж Славы Каминской показал трогательное фото с дочерью

Эдгар Каминский опубликовал редкое фото с дочерью Лаурой.

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Пластический хирург Эдгар Каминский, который разводится с участницей группы “НеАнгелы“ Славой Каминской, опубликовал селфи с 3-летней дочерью Лаурой.

Напомним, что 12 июня в Подольском районном суде города Киева должно было пройти судебное заседание по делу о разводе Славы Каминской и Эдгара Каминского, но супруги так и не появились в зале суда.

В своем Instagram Эдгар разместил фото, на котором позирует вместе с малышкой Лаурой.

Наше утро, - коротко подписал пост Каминский.

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Пока еще супруги Слава и Эдгар также воспитывают 4-летнего мальчика Леонарда. Пока неизвестно, как экс-влюбленные будут делить опеку над детьми.

Ранее Вика из “НеАнгелов“ рассказала, как они со Славой гасят конфликты.