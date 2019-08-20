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"Как семья": Разведенную Славу Каминскую сосватали в Сети новому доктору

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Артистка выставила фото из детского дома и написала трогательный пост, а ее фото вызвали множество комментариев .

"Как семья": Разведенную Славу Каминскую сосватали в Сети новому доктору
instagram.com/babaslavka/

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Участницу дуэта “НеАнгелы“ Славу Каминскую, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, поклонники “сватают“ в Сети. Поводом стала серия фотографий, которые Слава Добавила в Инстаграм. На днях артистка посетила детский приют “Отчий дом“ - и написала пост о том, как важно помогать детям.

Сегодня мне посчастливилось вместе побывать в месте, в котором несмотря на всю сложность такого социального объекта живет любовь, смех, взаимопонимание и поддержка. Я была в @otchiydim. Здесь прекрасный коллектив, прекрасная семейная атмосфера... и самое главное - прекрасные дети.
Друзья, если у Вас есть хоть малейшая возможность сделать жизнь таких малышей чуточку лучше, то не медлите ни минуты и используйте ее, - написала артистка.

На фото, которые добавила Слава, она позирует с детками из приюта и врачом Валентином Рогозинским, который работает в Отчем доме“ и занимается волонтерством. 

Прекрасный ортопед, травматолог ,человек, который не только в сложных ситуациях и обстоятельствах сохраняет деткам здоровье в силу своей профессии, а и в свободное от работы время всячески участвует в улучшении уровня их жизни, - написала о нем Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иногда доктор - это не просто работа, а ещё и призвание. Так вот, на фото @dr.rogozinskij прекрасный ортопед, травматолог ,человек, который не только в сложных ситуациях и обстоятельствах сохраняет деткам здоровье в силу своей профессии, а и в свободное от работы время всячески участвует в улучшении уровня их жизни. Детей, которые волею судьбы лишены родительской любви, тепла и заботы близких. Сегодня мне посчастливилось вместе с ним побывать в месте, в котором несмотря на всю сложность такого социального объекта живет любовь, смех, взаимопонимание и поддержка. Я была в @otchiydim Здесь прекрасный коллектив, прекрасная семейная атмосфера... и самое главное - прекрасные дети. Друзья, если у Вас есть хоть малейшая возможность сделать жизнь таких малышей чуточку лучше, то не медлите ни минуты и используйте ее. К сожалению или счастью, таких социальных объектов в нашей стране (и не только в нашей) очень много. Ребятам можно помочь одеждой, питанием, а самое главное подарить им своё внимание, тепло и заботу. Люди, не забывайте о том, что мы люди и чужих детей не бывает.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

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В комментариях пользователи Сети отметили, что Слава - необыкновенная молодец и очень чуткая и любящая натура. А некоторые фолловеры обратили внимание на молодого и симпатичного врача-ортопеда - и отметили, что если бы не пост, то можно легко поверить, что на фото - счастливая семья. Также несколько комментариев касалось привлекательности спутника Славы - поклонники намекнули ей на продолжение отношений с доктором.

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть горячими пляжными фото.

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Теги: Слава Каминская, развод, супруги, детский приют
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Источник: ivona.bigmir.net

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