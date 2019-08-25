Артистку упрекнули в желании казаться счастливой и беззаботной.

"Отрывается по полной": Видео Славы Каминской с отдыха вызвало споры в Сети instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом, нарвалась на критику в Сети. На днях артистка отправилась на морской отдых с друзьями. Слава уже успела засветиться в откровенном наряде на набережной в Каннах, а также прогуляться с компанией на яхте. Яркие фото появились в Инстаграм Каминской.

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Во время прогулки на яхте Слава даже устроила небольшой “концерт“ - видео также появилось в Инстаграм. В кадре Каминская в купальнике исполняет хит “НеАнгелы“ - “Сережа“, хохоча и веселясь. Ей подпевают полураздетые мужчины и девушки.

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Подписчики Славы неоднозначно отреагировали на такое видео - некоторые похвалили “задор“ и харизму Каминской, назвав ее “зажигалкой“ и “огненной девушкой“. Однако, часть подписчиков возмутились подобному зрелищу - отметив, что певица “отрывается по полной“ и слишком “старается выглядеть беззаботной и веселой“. Многие подписчики пожелали Славе поскорее найти свое женское счастье.

Ранее мы писали, что Слава Каминская подралась с коллегой по дуэту.