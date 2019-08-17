Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Темненькая" из "НеАнгелов" покорила Сеть фигурой в бикини

Комментариев: 0
Виктория Смеюха показала фото с отдыха и написала, за что любит лето .

"Темненькая" из "НеАнгелов" покорила Сеть фигурой в бикини
Ivona.bigmir.net

Читай также: Эффектная Дженнифер Лопес засветила фигуру в гамаке над водой

Участница дуэта “НеАнгелы“ 33-летняя Виктория Смеюха похвасталась шикарной фигурой в бикини. Девушка выставила в Инстаграм фото в купальнике, состоящем из черных трусиков и красного топа. Девушка позирует сидя, согнув одну ногу в колене и положив на нее руку. Влажные волосы Виктории заброшены на одну сторону. В посте девушка описала, с чем у нее ассоциируется лето. 

Лента окончательно окрасилась в бронзово-летние оттенки! Считаю, что нам всем нравится ходить с эффектом поцелованной солнцем кожи☀️. А этот изумительный запах кремов и масел⚱️, который смешивается с запахом моря🌊 и составляет в таком сочетании самый желанный аромат лета🏖🏝⛱! А вы любите себя загорелой?😃🧡, - написала Виктория.

В комментариях отметили, что Виктория - очень красива, а ее фигура - “пример для подражания“.

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть горячими фото в купальнике.

Поделись:
Теги: Виктория Смеюха, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь