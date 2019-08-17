Виктория Смеюха показала фото с отдыха и написала, за что любит лето .

"Темненькая" из "НеАнгелов" покорила Сеть фигурой в бикини Ivona.bigmir.net

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Участница дуэта “НеАнгелы“ 33-летняя Виктория Смеюха похвасталась шикарной фигурой в бикини. Девушка выставила в Инстаграм фото в купальнике, состоящем из черных трусиков и красного топа. Девушка позирует сидя, согнув одну ногу в колене и положив на нее руку. Влажные волосы Виктории заброшены на одну сторону. В посте девушка описала, с чем у нее ассоциируется лето.

Лента окончательно окрасилась в бронзово-летние оттенки! Считаю, что нам всем нравится ходить с эффектом поцелованной солнцем кожи☀️. А этот изумительный запах кремов и масел⚱️, который смешивается с запахом моря🌊 и составляет в таком сочетании самый желанный аромат лета🏖🏝⛱! А вы любите себя загорелой?😃🧡, - написала Виктория.

В комментариях отметили, что Виктория - очень красива, а ее фигура - “пример для подражания“.

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть горячими фото в купальнике.