Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова показала новое тату

Возлюбленная Никиты Добрынина поделилась пикантным фото и показала новую татуировку.

Победительница 9 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Квиткова порадовала поклонников очередной пикантной публикацией. Избранница Никиты Добрынина показала новую татуировку.

Читай также: Победительница “Холостяка 9“ Квиткова показала “голое“ фото с Добрыниным

Так, на своей странице в Instagram 21-летняя девушка разместила обнаженное фото, на котором она позирует в желтом купальнике и демонстрирует тату с надписью на испанском языке “te amo“.

Читай также: “Хочется стать мамой“: Дарья Квиткова рассказала, когда планирует детей

Отметим, что это не первая татуировка звезды. Ранее Даша сделала тату с рисунком красной розы перед началом показа проекта “Холостяк“.

Ранее сообщалось, что Никита Добрынин и Даша Квиткова украсили обложку известного глянца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.