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Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова показала новое тату

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Возлюбленная Никиты Добрынина поделилась пикантным фото и показала новую татуировку.
Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова показала новое тату
Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова показала новое тату
instagram.com/kvittkova

Победительница 9 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Квиткова порадовала поклонников очередной пикантной публикацией. Избранница Никиты Добрынина показала новую татуировку.

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Так, на своей странице в Instagram 21-летняя девушка разместила обнаженное фото, на котором она позирует в желтом купальнике и демонстрирует тату с надписью на испанском языке “te amo“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любить или быть любимой?

Допис, поширений Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova)

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Отметим, что это не первая татуировка звезды. Ранее Даша сделала тату с рисунком красной розы перед началом показа проекта “Холостяк“. 

Ранее сообщалось, что Никита Добрынин и Даша Квиткова украсили обложку известного глянца.

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Теги: Даша Квиткова, Дария Квиткова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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