Победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова показала новое тату
Победительница 9 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Квиткова порадовала поклонников очередной пикантной публикацией. Избранница Никиты Добрынина показала новую татуировку.
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Так, на своей странице в Instagram 21-летняя девушка разместила обнаженное фото, на котором она позирует в желтом купальнике и демонстрирует тату с надписью на испанском языке “te amo“.
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Отметим, что это не первая татуировка звезды. Ранее Даша сделала тату с рисунком красной розы перед началом показа проекта “Холостяк“.
Ранее сообщалось, что Никита Добрынин и Даша Квиткова украсили обложку известного глянца.
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