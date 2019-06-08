"Красиво и символично": Победительница "Холостяка" похвасталась татуировкой

Дария Квиткова показала фанам свою татуировку с рисунком красной розы.

Победительница 9 сезона романтического шоу “Холостяк“ Дария Квиткова удивила поклонников пикантным снимком.

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На своей странице в Instagram избранница Никиты Добрынина показала подписчикам свою татуировку, набитую на ноге.

Звезда рассказала, что сделала тату 8 марта, перед началом показа проекта “Холостяк“. По словам Даши, рисунок красной розы станет ей напоминанием о том, какой путь она прошла, чтобы встретить любовь.

“Эту тату я сделала 8го марта, перед тяжелым торнадо в три месяца. Напоминание мне о том, ради кого и чего был пройден этот путь. Напоминание о том, что я стала сильнее. Напоминание о выдержке, которую я приобрела и чему научилась. Напоминание о том, что твое всегда тебя найдет и будет принимать тебя разной. Напоминание о том, что теперь мне нравятся цветы. Оказывается, что все дело в людях, которые тебе их дарят. Напоминание о том, что. я. люблю“, - написала возлюбленная Никиты Добрынина.

Поклонники победительницы “Холостяка“ оставили множество отзывов о новой публикации.

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“Красиво. А Никите нравится?“, “Гарне тату і справді дуже символічне, адже саме з троянди почалась ваша з Нікітою love story... бажаю, щоб вона тривала вічно“, “Обожнюю міні тату, вони якісь особливі!“, “Очень символично, аккуратно и ничего лишнего“, “Как знак того, что тебе предназначено было пойти на Холостяк и встретить там Никиту. Случайности не случайны, как говорится“, “Это просто огонь“, “Красиво и очень аккуратно, люблю маленькие тату, а не те что на половину руки или ноги.и не слушайте никого, Вы живёте в своё удовольствие и не обязаны всем нравится“, “Эстетически красиво“, “Дашенька прям твоя, ОЧЕНЬ красиво“, “Как красиво, первый раз вижу такую красивую татуировку и тоненькую...“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Оля Цибульская заинтриговала снимком с Никитой Добрыниным.