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"Хочется стать мамой": Дарья Квиткова рассказала, когда планирует детей

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Возлюбленная "холостяка" Никиты Добрынина разотковенничалась на важную тему.
Дарья Квиткова рассказала, когда планирует детей
Дарья Квиткова рассказала, когда планирует детей
instagram.com/kvittkova

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После того как герои шоу "Холостяк" Дарья Квиткова и Никита Добрынин объявили о своих отношениях, поклонники пары ждут, когда влюбленные поженятся и заведут детей. На днях 21-летняя Даша затронула тему материнства.

В своем Instagram Дарья Квиткова откровенно ответила на один из многочисленных вопросов поклонников о том, когда же она планирует стать мамой.

Максимально много вопросов про детей. Ну конечно я хочу, я же девочка и мне хочется стать мамой в будущем. Но еще столько всего нужно успеть, это же очень серьезный шаг. Мне не хочется наобум, хочется что-то дать малюткам. Иметь какую-то стабильность, чтобы обеспечить детей, внутри – наполненность и терпение, чтобы научить и воспитать достойных людей, - написала избранница Добрынина.

Напомним, что ранее победительница "Холостяка" Даша Квиткова рассказала о своем отношении к изменам.

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Теги: Дарья Квиткова, Никита Добрынин, дети, холостяк
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