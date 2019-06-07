Никита Добрынин и Дария Квиткова рассказали о жизни после реалити-шоу "Холостяк 9".

Никита Добрынин: "Я понял, что хочу просыпаться с ней постоянно" пресс-служба

В 9 сезоне романтического реалити “Холостяк“ на СТБ избранницей теле- и радиоведущего Никиты Добрынина стала стилист по волосам Дария Квиткова. Холостяк в финале вручил ей кольцо и признался, что влюблен.

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Пара украсила обложку журнала “Отдохни“, которому эксклюзивно рассказала о том, как развивались их отношения на проекте, а также о жизни после реалити.

Никита Добрынин и Дария Квиткова на обложке "Отдохни" пресс-служба

Никита и Даша признаются, что сразу после окончания съемок стали праздновать вместе со съемочной группой.

“Никита первым делом спросил: “Тебе вообще кольцо нравится?“. А оно очаровательное: не вычурное, аккуратное, без огромных камней. Постоянно ношу его. Правда, снимала на три месяца, пока проект был в эфире“, - признается девушка.

Никита Добрынин и Дария Квиткова пресс-служба

После этого пара отправилась на прогулку по Неаполю, а на следующий день поехали в Позитано и гуляли под дождем.

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Как признался Никита, это не была любовь с первого взгляда, и на Первой вечеринке Дашу, заметили, скорее, его друзья. Он же раскрывал ее для себя постепенно на протяжении проекта, а на свидании в Египте понял, что между ними нечто особенное. Сейчас пара живет вместе.

Никита Добрынин и Дария Квиткова пресс-служба

“Сначала виделись несколько раз в неделю, потом Даша стала приезжать чаще, а потом я понял, что хочу просыпаться с ней постоянно“, - говорит Никита.

Также он добавил, что Даша очень понравилась его родителям, а их мамы уже успели стать лучшими подружками.

Никита Добрынин и Дария Квиткова пресс-служба

Напомним, ранее экс-холостяк Иракли Макацария рассказал, почему до сих пор не женат.