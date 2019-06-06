"Голливудская улыбка": Ведущий "Холостяка" похвастался женой-красавицей

Григорий Решетник показал новое видео со своей супругой.

Ведущий романтического шоу “Холостяк“ Григорий Решетник обожает делиться в соцсетях семейными снимками, на которых запечатлены его супруга Кристина и двое сыновей - 6-летний Иван и 2-летний Дима.

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Недавно на своей странице в Instagram Решетник опубликовал ролик со своей женой. На видео Кристина позирует перед объективами камер в стильном красном комбинезоне. Свой образ она дополнила бежевыми туфлями на высоком каблуке и сумкой такого же цвета.

Судя по указанной геолокации, съемки проходили в первом в Украине ресторане современные китайской кухни - BAO Modern Chinese Cuisine.

“Когда твоя жена - звезда #missisreshetnik“, - подписал ролик телеведущий.

Подписчики оставили множество восторженных отзывов под новой публикацией.

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“У неї голівудська посмішка“, “Какая же красавица. Мой пример для подражания“, “Этот комбинезон ей очень идёт и подчёркивает стройную фигуру. И да для мужчины его жена действительно должна быть самая, самая во всём! Поэтому это абсолютно нормально, когда любящий муж восхищается своей женой и не засматривается на других. Вы молодец Гриша!“, “Милая, естественная. Улыбка-Голливуд“, “У вас очень красивая жена!)))“, “Шикарная девушка, повезло вам Гриша“, “Христинка гарнюня. Справді всенародна любов“, “Это СЧАСТЬЕ!!!“, “Вот это ножки“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Григорий Решетник очаровал Сеть архивными снимками своих сыновей