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"У меня свадьба": Оля Цибульская заинтриговала снимком с Никитой Добрыниным

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Оля Цибульская и Никита Добрынин стали ведущими "Большой свадьбы 2019".
"У меня свадьба": Оля Цибульская заинтриговала снимком с Никитой Добрыниным
"У меня свадьба": Оля Цибульская заинтриговала снимком с Никитой Добрыниным
instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская удивила поклонников новой публикацией. Звезда разместила на своей странице в Instagram фото c главным героем 9 сезона шоу “Холостяк“ Никитой Добрыниным и заявила, что у них свадьба.

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Стоит отметить, что совсем недавно, 31 мая, состоялся финальный выпуск пост-шоу “Как выйти замуж“, во время которого Добрынин и победительница “Холостяка-9“ Дарья Квиткова признались, что спустя полгода после съёмок финала проекта они все еще вместе.

Позже выяснилось, что Цибульская и Добрынин стали соведущими проекта Русского радио “Большая свадьба, который состоялся  на Певчем поле 2 июня. На фото Оля позирует в легком белом платье, а Никита в белом костюме и синей рубашке.

“У мене весілля. 632 в житті. Так склалось, що я поєдную серця. Когось знайомлю з кавалером, когось тикаю носом в сторону достойної красуні, а хто назбирав трохи грошей, бачить мене на своєму весіллі. Сьогодні гуляємо з @rusradio_ua в прямому ефірі @m1ukraine #большаясвадьба #великевесілля. Як вам мій лук нареченої?“, - подписала снимок Оля Цибульская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У мене весілля 🔥632 в житті 🎈Так склалось, що я поєдную серця.❣️Когось знайомлю з кавалером, когось тикаю носом в сторону достойної красуні , а хто назбирав трохи грошей, бачить мене на своєму весіллі 😂😂😂😂Сьогодні гуляємо з @rusradio_ua в прямому ефірі @m1ukraine #большаясвадьба #великевесілля 💪🏽🎤💡Хто на співочому полі пришліть 🎈Як вам мій лук нареченої ?

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская раскрыла подробности личной жизни.

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Теги: Оля Цибульская, Никита Добрынин
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.06.2019, 15:24
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гость
О это та у которой сиськи обвисшие!
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