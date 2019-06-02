Оля Цибульская и Никита Добрынин стали ведущими "Большой свадьбы 2019".

"У меня свадьба": Оля Цибульская заинтриговала снимком с Никитой Добрыниным instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская удивила поклонников новой публикацией. Звезда разместила на своей странице в Instagram фото c главным героем 9 сезона шоу “Холостяк“ Никитой Добрыниным и заявила, что у них свадьба.

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Стоит отметить, что совсем недавно, 31 мая, состоялся финальный выпуск пост-шоу “Как выйти замуж“, во время которого Добрынин и победительница “Холостяка-9“ Дарья Квиткова признались, что спустя полгода после съёмок финала проекта они все еще вместе.

Позже выяснилось, что Цибульская и Добрынин стали соведущими проекта Русского радио “Большая свадьба, который состоялся на Певчем поле 2 июня. На фото Оля позирует в легком белом платье, а Никита в белом костюме и синей рубашке.

“У мене весілля. 632 в житті. Так склалось, що я поєдную серця. Когось знайомлю з кавалером, когось тикаю носом в сторону достойної красуні, а хто назбирав трохи грошей, бачить мене на своєму весіллі. Сьогодні гуляємо з @rusradio_ua в прямому ефірі @m1ukraine #большаясвадьба #великевесілля. Як вам мій лук нареченої?“, - подписала снимок Оля Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская раскрыла подробности личной жизни.