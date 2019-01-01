Главный герой 6 сезона романтического шоу "Холостяк" рассказал подробности своей личной жизни.

Экс-холостяк Иракли Макацария рассказал, почему до сих пор не женат пресс-служба

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Известный украино-грузинский шоумен и “экс-холостяк“ Иракли Макацария в гостях у Иванны Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ НЛО TV поделился секретами личной жизни и рассказал, почему до сих пор не женат.

Почему расстался с Аленой Лесык

“У нас с победительницей проекта (Алена Лесык, – журн.) были чувства. К сожалению, наши отношения не долго продлились. Но я не могу сказать, что эти отношения не сложились, потому что они результат проекта. В обычной жизни, где нет камер и микрофонов, я думаю, у каждого человека есть такая история“.

Иракли Макацария пресс-служба

Почему до сих пор не женат

“Моя мама очень переживает и хочет, чтобы и я и моя сестра создали семьи. Но также они прекрасно понимают, что это процесс, который сложно запланировать. Я пока не встретил ту единственную, но думаю, что это не повод грустить – все еще впереди. Я очень доволен своей жизнью и тем, чем я сейчас занимаюсь. Я думаю, придет время и у меня будет семья и дети“.

Почему не верит в любовь с первого взгляда

“Я влюбляюсь совсем не быстро. Мне нужно время, чтобы узнать девушку. И только потом у меня начинают зарождаться чувства. Я много раз говорил, что я не верю в любовь с первого взгляда“.

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