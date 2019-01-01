Экс-холостяк Иракли Макацария рассказал, почему до сих пор не женат
Читай также: Зважені та щасливі: Марина Боржемская рассказала о своем сопернике Иракли Макацарии
Известный украино-грузинский шоумен и “экс-холостяк“ Иракли Макацария в гостях у Иванны Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ НЛО TV поделился секретами личной жизни и рассказал, почему до сих пор не женат.
Почему расстался с Аленой Лесык
“У нас с победительницей проекта (Алена Лесык, – журн.) были чувства. К сожалению, наши отношения не долго продлились. Но я не могу сказать, что эти отношения не сложились, потому что они результат проекта. В обычной жизни, где нет камер и микрофонов, я думаю, у каждого человека есть такая история“.
Почему до сих пор не женат
“Моя мама очень переживает и хочет, чтобы и я и моя сестра создали семьи. Но также они прекрасно понимают, что это процесс, который сложно запланировать. Я пока не встретил ту единственную, но думаю, что это не повод грустить – все еще впереди. Я очень доволен своей жизнью и тем, чем я сейчас занимаюсь. Я думаю, придет время и у меня будет семья и дети“.
Почему не верит в любовь с первого взгляда
“Я влюбляюсь совсем не быстро. Мне нужно время, чтобы узнать девушку. И только потом у меня начинают зарождаться чувства. Я много раз говорил, что я не верю в любовь с первого взгляда“.
Ранее известные украинские холостяки рассказали о том, какие женщины им нравятся.
Полная версия правил