"Скоро": Санта Димопулос готовится родить второго ребенка
Экс-"ВИА Гра" опубликовала фото в купальнике.
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос находится на последних сроках беременности. Модель и певица вот-вот родит своего второго малыша, о чем сообщила поклонникам в сети.
На своей странице в Instagram Санта Димопулос опубликовала фото, на котором продемонстрировала большой живот. В кадре знаменитость позирует у зеркала в синем купальнике.
Арбузик. Скоро... - подписала фото Санта.
Известно, что в настоящее время Санта Димопулос находится в Монако, где собирается рожать малыша. Ранее Санта рассказывала, как узнала о второй беременности, и как на это отреагировал ее супруг.
А недавно беременная Лилия Подкопаева снялась в обтягивающем боди.
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