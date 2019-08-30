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"Скоро": Санта Димопулос готовится родить второго ребенка

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Экс-"ВИА Гра" опубликовала фото в купальнике.
Санта Димопулос готовится родить второго ребенка
Санта Димопулос готовится родить второго ребенка
instagram.com/santadimopulos/

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Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос находится на последних сроках беременности. Модель и певица вот-вот родит своего второго малыша, о чем сообщила поклонникам в сети.

На своей странице в Instagram Санта Димопулос опубликовала фото, на котором продемонстрировала большой живот. В кадре знаменитость позирует у зеркала в синем купальнике. 

Арбузик. Скоро... - подписала фото Санта.

Известно, что в настоящее время Санта Димопулос находится в Монако, где собирается рожать малыша. Ранее Санта рассказывала, как узнала о второй беременности, и как на это отреагировал ее супруг.

А недавно беременная Лилия Подкопаева снялась в обтягивающем боди.

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Теги: Санта Димопулос, беременна
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