Девушка отметила, что измену нужно прощать - и объяснила почему.

Победительница "Холостяка" Даша Квиткова рассказала о своем отношении к изменам instagram.com/kvittkova/

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Победительница шоу “Холостяк“ на СТБ Даша Квиткова призналась, как относится к изменам. Пост на такую тему избранница Никиты Добрынина опубликовала в Инстаграм. В начале Дарья отметила, что заметка никоим образом не касается Добрынина, а тема продиктована частыми вопросами подписчиков в Сети. Одним из самых распространенных является такой - “Узнав об измене любимого человека, смогли бы вы простить его?“.

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В посте Дарья написала, что говорить об изменах абстрактно - не самая простая вещь. По мнению девушки, каждая такая ситуация индивидуальна и пары переживают ее по-разному. Также Квиткова подчеркнула, что измена может пагубно отразиться на самооценке человека, которого предали.

Во-первых, это тот самый вопрос, на который вы не узнаете ответ, пока не переживете все на собственной шкуре, при конкретных обстоятельствах и с конкретным человеком. Во-вторых, измена больше бьет по тому, кому изменили. Даже если отношения были обречены, и человек не испытывал сильных чувств к партнеру, факт измены может нанести довольно сильный психологический отпечаток (занижение самооценки, перенос ситуации в следующие отношения, как следствие – недоверие, излишнюю ревность, может даже собственность), - написала Даша.

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Также девушка отметила, что измену стоит простить, чтобы не “грузить“ ею себя, а вот быть ли вместе после предательства - дело сугубо личное и зависит от ситуации.

Мое мнение – измену, как и прочие обиды, нужно прощать. Прощать и отпускать, в первую очередь для себя. Прощение наступит тогда, когда ни ситуация, ни человек больше не будут вызывать никаких эмоций, - написала Даша. - Быть вместе после измены? Общаться ли?

Это зависит от вас и от ситуации в вашей семье. Но я бы не забывала, что как пострадавшая сторона, размер нанесённого урона - вы определяете сами и если вам хватит “слов и обещаний“, то не стоит удивляться, что вами с лёгкостью пренебрегут еще...и, возможно, не раз.

Или не пренебрегут.

Ранее мы писали, что Даша Квиткова поделилась жаркими фото с пляжа.