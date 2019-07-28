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Победительница "Холостяка" Даша Квиткова рассказала о своем отношении к изменам

Комментариев: 2
Девушка отметила, что измену нужно прощать - и объяснила почему.

Победительница
Победительница "Холостяка" Даша Квиткова рассказала о своем отношении к изменам
instagram.com/kvittkova/

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Победительница шоу “Холостяк“ на СТБ Даша Квиткова призналась, как относится к изменам. Пост на такую тему избранница Никиты Добрынина опубликовала в Инстаграм. В начале Дарья отметила, что заметка никоим образом не касается Добрынина, а тема продиктована частыми вопросами подписчиков в Сети. Одним из самых распространенных является такой - “Узнав об измене любимого человека, смогли бы вы простить его?“.

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В посте Дарья написала, что говорить об изменах абстрактно - не самая простая вещь. По мнению девушки, каждая такая ситуация индивидуальна и пары переживают ее по-разному. Также Квиткова подчеркнула, что измена может пагубно отразиться на самооценке человека, которого предали.

Во-первых, это тот самый вопрос, на который вы не узнаете ответ, пока не переживете все на собственной шкуре, при конкретных обстоятельствах и с конкретным человеком. Во-вторых, измена больше бьет по тому, кому изменили. Даже если отношения были обречены, и человек не испытывал сильных чувств к партнеру, факт измены может нанести довольно сильный психологический отпечаток (занижение самооценки, перенос ситуации в следующие отношения, как следствие – недоверие, излишнюю ревность, может даже собственность), - написала Даша.

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Также девушка отметила, что измену стоит простить, чтобы не “грузить“ ею себя, а вот быть ли вместе после предательства - дело сугубо личное и зависит от ситуации.

Мое мнение – измену, как и прочие обиды, нужно прощать. Прощать и отпускать, в первую очередь для себя. Прощение наступит тогда, когда ни ситуация, ни человек больше не будут вызывать никаких эмоций, - написала Даша. - Быть вместе после измены? Общаться ли?
Это зависит от вас и от ситуации в вашей семье. Но я бы не забывала, что как пострадавшая сторона, размер нанесённого урона - вы определяете сами и если вам хватит “слов и обещаний“, то не стоит удивляться, что вами с лёгкостью пренебрегут еще...и, возможно, не раз.
Или не пренебрегут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То, о чем я собираюсь сейчас с вами поговорить, никаким образом не связано с Никитой. Это одна из тем, которую вы просили затронуть. Мы уже поднимали этот вопрос в сторис, но давайте еще раз) «Узнав об измене любимого человека, смогли бы вы простить его?» 🤔 Во-первых, это тот самый вопрос, на который вы не узнаете ответ, пока не переживете все на собственной шкуре, при конкретных обстоятельствах и с конкретным человеком. Во-вторых, измена больше бьет по тому, кому изменили. Даже если отношения были обречены и человек не испытывал сильных чувств к партнеру, факт измены может нанести довольно сильный психологический отпечаток (занижение самооценки, перенос ситуации в следующие отношения, как следствие-недоверие, излишнюю ревность, может даже собственность). Мое мнение - измену, как и прочие обиды, нужно прощать. Прощать и отпускать, в первую очередь для себя. Прощение наступит тогда, когда ни ситуация, ни человек больше не будут вызывать никаких эмоций. Быть вместе после измены? Общаться ли? Это зависит от вас и от ситуации в вашей семье. Но я бы не забывала, что как пострадавшая сторона, размер нанесённого урона - вы определяете сами и если вам хватит «слов и обещаний», то не стоит удивляться, что вами с лёгкостью пренебрегут еще...и, возможно, не раз. Или не пренебрегут. Вы бы простили измену?

Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova)

Ранее мы писали, что Даша Квиткова поделилась жаркими фото с пляжа.

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Теги: Даша Квиткова, холостяк, измена
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.08.2019, 12:43
Оценка:  0
гость
Гринпис,ну ты бля и дура,какие нахyй отношения. Если я трахнул шлюху,к которой нихyя не чувству,то какие тут в пиздy отношения? Блять, ты классическая тупая пиздa. Эталонная!!! У тебя вместо мозгов в голове сперма
GreenPeace!    15.08.2019, 11:30
Оценка:  0
GreenPeace!
Нужно прощать и отпускать.Раз человек изменил, значит не дорожит отношениями, зачем тогда это сохранять?
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