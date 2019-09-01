Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала "голое" фото с Добрыниным

Даша Квиткова и Никита Добрынин похвастались парными татуировками.

Победительница 9 сезона шоу “Холостяк“, избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова продолжает делиться с поклонниками подробностями личной жизни.

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Так, на этот раз на своей странице в Instagram 21-летняя девушка опубликовала откровенную фотографию, на которой она и ее возлюбленный позируют лишь в одном нижнем белье. На теле звезд можно заметить свежие татуировки.

В описанию к интимному снимку Даша рассказала, что неделю назад она и Никита сделали татуировки с любимыми фразами. Также Квиткова призналась, что Добрынин хотел сделать татуировки еще на финальном свидании проекта.

“Как-то Никита рассказал, что хотел сделать татуировки еще на финальном свидании проекта. Потом мы оттягивали этот момент, так как не знали, что именно хотели бы и в каком именно месте. Неделю назад, когда я была дома, отдыхала и смотрела сериал, мне приходит смс от Никиты о том, что он готов сделать тату и хочет, чтобы я была рядом. Через сутки мы уже сидели в тату салоне, где набивали себе наши фразы“, - написала Даша Квиткова.

Ранее победительница “Холостяка“ Даша Квиткова рассказала о своем отношении к изменам.