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Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала "голое" фото с Добрыниным

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Даша Квиткова и Никита Добрынин похвастались парными татуировками.
Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала "голое" фото с Добрыниным
Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала "голое" фото с Добрыниным
instagram.com/kvittkova

Победительница 9 сезона шоу “Холостяк“, избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова продолжает делиться с поклонниками подробностями личной жизни.

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Так, на этот раз на своей странице в Instagram 21-летняя девушка опубликовала откровенную фотографию, на которой она и ее возлюбленный позируют лишь в одном нижнем белье. На теле звезд можно заметить свежие татуировки.

В описанию к интимному снимку Даша рассказала, что неделю назад она и Никита сделали татуировки с любимыми фразами. Также Квиткова призналась, что Добрынин хотел сделать татуировки еще на финальном свидании проекта.

“Как-то Никита рассказал, что хотел сделать татуировки еще на финальном свидании проекта. Потом мы оттягивали этот момент, так как не знали, что именно хотели бы и в каком именно месте. Неделю назад, когда я была дома, отдыхала и смотрела сериал, мне приходит смс от Никиты о том, что он готов сделать тату и хочет, чтобы я была рядом. Через сутки мы уже сидели в тату салоне, где набивали себе наши фразы“, - написала Даша Квиткова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как-то Никита рассказал, что хотел сделать татуировки еще на финальном свидании проекта. Потом мы оттягивали этот момент, так как не знали, что именно хотели бы и в каком именно месте. Неделю назад, когда я была дома, отдыхала и смотрела сериал, мне приходит смс от Никиты о том, что он готов сделать тату и хочет, чтобы я была рядом. Через сутки мы уже сидели в тату салоне, где набивали себе наши фразы. ✨ Я очень хочу, чтобы вы тоже повстречали что-то настоящее, потому что нет ничего красивее взаимной любви. Нет ничего красивее, чем любить кого-то, кто строит дом для вас в своём сердце💗 Вы За или Против татуировок?

Допис, поширений Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova)

Ранее победительница “Холостяка“ Даша Квиткова рассказала о своем отношении к изменам.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин, Холостяк 9
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Источник: Ivona bigmir)net

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