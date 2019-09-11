Никита Добрынин и Даша Квиткова украсили обложку известного глянца

Никита Добрынин и Даша Квиткова снялись в нежной фотосессии для журнала Viva!.

Украинский ведущий, главный редактор журнала XXL Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова приняли участие в фотосессии для нового выпуска гланца Viva!.

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О том, что звезды 9 сезона реалити-шоу “Холостяк“ стали главными героями свежего номера известного журнала сообщил сам Добрынин на своей официальной странице в Instagram.

На обложке глянца 31-летний Никита и 21-летняя Даша запечатлены в стильных образах. Так, девушка позирует в палатье нежно-розового цвета, а ведущий в синей рубашке и темных штанах. На снимке пара сидит в обнимку на песке.

Помимо участия в фотосессии, Добрынин и Квиткова дали журналу эксклюзивное интервью, в котором они рассказали, как изменилась их жизнь после проекта. Кроме того, влюбленные вспомнили, что уже прошел целый год с момента их знакомства на съемках первого выпуска “Холостяка-9“, 31 августа 2018 года.

Отметим, что интервью пары вышло в спецвыпуске журнала Viva!, который посвящен звездным свадьбам.

“Счастлив, что встретил тебя на проекте “Холостяк“ и очень радуюсь, что теперь можем рассказать нашу историю полностью, со всеми самыми забавными деталями. Безумно рады украсить обложку @viva_ukraine_magazine, спасибо любимому изданию“, - поделился Никита Добрынин.

Ранее победительница “Холостяка 9“ Квиткова показала “голое“ фото с Добрыниным.