Даша Квиткова выставила фото в ультра-короткой юбке и топе .

Невеста "холостяка" Никиты Добрынина вышла в свет в откровенном наряде instagram.com/kvittkova

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Невеста экс-холостяка Никиты Добрынина засветилась в откровенном наряде в центре Киева. Даша Квиткова, которая активно ведет странички в соцсетях и часто публикует длинные посты, отвечая на вопросы подписчиков, на этот раз сделала в Инстаграм подчеркнуто лаконичную публикацию Девушка просто выставила два практически одинаковых снимка, уточнив, на каком из них она лучше получилась. Даша позирует около столичного Торонто-центра. В кадре она появилась в откровенном белом кроп-топе со шнуровкой на груди и очень короткой юбке с высокой посадкой. Образ Даши дополнил длинный белый плащ и голубые босоножки.

Подписчики Даши похвалили в комментариях ее фигуру и даже сравнили девушку с моделями Victoria’s Secret.



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