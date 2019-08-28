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"Танці з зірками 2019": MARUV и Анна Ризатдинова померялись растяжкой

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Анна Ризатдинова показала совместный кадр с MARUV, сделанный во время первого эфира "Танців з зірками 2019".
"Танці з зірками 2019": MARUV и Анна Ризатдинова померялись растяжкой
"Танці з зірками 2019": MARUV и Анна Ризатдинова померялись растяжкой
instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпиады в Рио Анна Ризатдинова поделилась ярким фото с первого эфира шоу “Танці з зірками 2019“, который состоялся 25 августа.

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Так, на своей странице в Instagram спортсменка разместила эффектный снимок, на котором она позирует в компании еще одной участницы проекта, певицы MARUV.

На свежем фото обе девушки похвастались идеальной растяжкой. Анна и MARUV высоко подняли ноги. При этом участницы “Танців з зірками“ позировали на высоких каблуках.

“Новий сезон Танці з ногами, ой з Зірками”, - подписала фото Ризатдинова.

Поклонники спортсменки оставили множество восторженных комментариев под ее новой публикацией.

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“Такие ноги даются лишь немногим“, “Главные претендентки на победу!“ “Самые крутые”, “Шикарные”, “Крутышки“, “Красотка. Так держать“, - пишут пользователи Сети.

Посмотреть первый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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Теги: Танці з зірками 2019, Анна Ризатдинова, MARUV, Танцы со звездами 2019
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Источник: ivona.bigmir.net

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