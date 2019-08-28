"Танці з зірками 2019": MARUV и Анна Ризатдинова померялись растяжкой
Известная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпиады в Рио Анна Ризатдинова поделилась ярким фото с первого эфира шоу “Танці з зірками 2019“, который состоялся 25 августа.
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Так, на своей странице в Instagram спортсменка разместила эффектный снимок, на котором она позирует в компании еще одной участницы проекта, певицы MARUV.
На свежем фото обе девушки похвастались идеальной растяжкой. Анна и MARUV высоко подняли ноги. При этом участницы “Танців з зірками“ позировали на высоких каблуках.
“Новий сезон Танці з ногами, ой з Зірками”, - подписала фото Ризатдинова.
Поклонники спортсменки оставили множество восторженных комментариев под ее новой публикацией.
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“Такие ноги даются лишь немногим“, “Главные претендентки на победу!“ “Самые крутые”, “Шикарные”, “Крутышки“, “Красотка. Так держать“, - пишут пользователи Сети.
Посмотреть первый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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