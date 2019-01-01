Александр Прохоров и Анна Ризатдинова стали лидерами первого эфира "Танці з зірками"

В первом выпуске пара исполнила огненный пасодобль и получила от судей 29 баллов.

Стартовал новый сезон долгожданного проекта “Танці з зірками“. Высшие баллы от жюри в первом эфире достались паре бронзовой призерке Олимпийских игр Анны Ризатдиновой и хореографа Александра Прохорова.

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Яркое, техничное и страстное исполнение Александр и Анна показали исполнив испанский танец пасодобль и превратили паркет в жаркую корриду. Как отметили зрители в своих комментариях в соцсетях: это было самое “горячее“ и эмоциональное выступление проекта, во время которого настоящий огонь был не только среди декораций, но и внутри самой пары.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова пресс-служба канала 1+1

Стильные танцевальные наряды подчеркивали подтянутые и спортивные фигуры хореографа и олимпийской чемпионки. Нежное платье слилось с изящной фигурой Ризатдиновой, а тату-рукав придал особой “остроты“ и экспрессии образу. Наряд Прохорова приковал восхищенные взгляды всей женской аудитории к его обладателю.

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Танец, исполненный под песню украинской группы The Hardkiss “Коханці“, стал знаковым для Анны, ведь участие в проекте для нее - абсолютно новый этап в жизни и возможность показать себя с неожиданной стороны. По словам самой Анны, она хочет доказать, что спортсмены тоже могут быть звездами шоу-бизнеса.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова пресс-служба канала 1+1

В свою очередь, Александр поделился, что слаженность и синхронность в танце - это все результат большого труда и многочасовых репетиций пары!

Перед выступлением, даже в голд-руме, во время перерывов на рекламу, пара продолжала репетировать, оттачивая до совершенства свои движения.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова пресс-служба канала 1+1

Глубокая, наполненная чувствами постановка пасодобля никого не оставила равнодушным! Перед мастерством и сложными поддержками, выполненными Анной и Александром, не устояли даже члены жюри.

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От Франсиско Гомеса пара получила заветное для артистов на паркете: “Love, love, love, love it“, что значит, что Гомес остался в восторге от танца пары Ризатдинова - Прохоров! Не смогла сдержать восторга и самая строгая судья проекта - Екатерина Кухар, которая призналась, что давно ждала такое яркое выступление на паркете.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова пресс-служба канала 1+1

Влад Яма поздравил Анну и Александра с тем, что они зажгли на паркете танцевально-олимпийский огонь, а также отметил, что несмотря на то, что пасодобль - мужской танец, Анна - была неотразима.

Жюри единогласно назвали выступление пары потрясающим и заслуживающим настоящей любви публики и профессионалов.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова пресс-служба канала 1+1

От жюри “Танці з зірками“ Анна и Александр получили 29 баллов и стали лидерами турнирной таблицы среди всех участников.

Смотреть онлайн выступление Александра Прохорова и Анны Ризатдиновой на первом эфире “Танці з зірками“:

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Настоящее соревнование между парами начнется уже в ближайшее воскресенье, 1 сентября, в эфире 1+1, когда линии для голосования откроют и телезрители смогут голосовать. Тем временем Александр и Анна уже готовят новый номер на второй эфир.

Танці з зірками пресс-служба канала 1+1

Посмотреть первый выпуск шоу “Танцы со звездами 2019“ можно здесь.