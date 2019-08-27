"Кубок Дмитрия Комарова": Влад Яма нарвался на критику из-за нового поста в Сети

Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма предложил подписчикам выбрать самого слабого участника первого эфира.

В воскресенье, 25 августа, состоялась премьера популярного шоу “Танці з зірками 2019“. А спустя несколько дней после выхода первого выпуска разгорается скандал. Причиной стала новая публикация судьи проекта Влада Ямы.

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Во вторник, 27 августа, на своей странице в Instagram известный хореограф решил провести опрос. Яма предложил подписчикам выбрать самого слабого участника первого эфира “Танців з зірками 2019“. А кандидатами на получение “Кубка Дмитрия Комарова“ он назвал Дзидзьо, Надежду Матвееву и Михаила Кукуюка.

“Отже, як і обіцяв, опитування - перед вами. Хто з шановних зірок на вашу думку за результатами першого тижня(!) має отримати “Кубок Дмитра Комарова“?.. Відповіді (цифру) пишіть в коментарях“, - подписал публикацию Влад Яма.

Новый пост судьи “Танців з зірками 2019“ набрал множество негативных комментариев пользователей Сети.

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“Может быть вы с Кухар станцуете балет, а мы выберем кто хуже?“, “Может Вам,Влад его вручить?) Сильно много на себя берёте,тоже мне судья...“, “Я конечно уважаю Вас. Но это не уважение к Дмитрию Комарову. Эта тройка финалистов!“, “Тот, кто придумал этот кубок. Что за неуважение? И к Комарову, и к нынешним участникам“, “Мне кажется, что это не корректно по отношению к начинающим танцорам и Дмитрию“, “Если это шутка, то очень плохая. Если серьезно, то Вас в жюри быть не должно“, - раскритиковали опрос подписчики Ямы.

Отметим, что на публикацию также отреагировала участница проекта Надежда Матвеева. Она разместила на своей странице обращение к Яме.

“Шановний суддя “Танців з зірками“ @vladyama_official спочатку поставив нашій парі найнижчу оцінку (і я зауважила в прямому ефірі, що це вважаю справедливим, бо недосконало станцювала). Потім у себе на сторінці Влад влаштував “жартівливе“ опитування стосовно здібностей деяких учасників. І цього я, як не дивно, не зрозуміла! Тому до вас питання . Як вважаєте, Влад Яма таким чином намагається мотивувати мене до кращих танців, чи воліє швидше позбавити #танціззірками такої незграби (на його думку) як я? Або ваш варіант“, - написала ведущая.

Посмотреть первый выпуск шоу “Танцы со звездами 2019“ можно здесь.