Соблазнительная Тина Кароль взбудоражила Сеть новым фото

Певица Тина Кароль опубликовала пикантный кадр в соцсети.

Известная украинская исполнительница, судья “Голосу країни“ и ведущая “Танців з зірками“ Тина Кароль в очередной раз “взорвала“ Сеть откровенной фотографией.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в сексуальном образе. На соблазнительном кадре артистка позирует возле трейлера в одном вязаном свитере розового цвета и в белых кроссовках.

Свежею фотографию Тина решила оставить без подписи, лишь добавила несколько хэштегов и отметила автора снимка - Алину Симоненко.

Поклонники Тины Кароль остались в восторге от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

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“Прекрасная, просто эталон женской красоты, естественности, женственности и сексуальности. Да что вообще можно сказать, когда Королева, в которой раз подтверждает свой титул“, “Тин, твои родители случайно не пожарные, тогда почему ты такой огонь?“, “Очень красивая“, “А материться можно, нет? ладно, скажу просто, что ты нескромно офигенная“, “Тин, ну это уже прям очень очень очень, как можно быть такооой?“, “Тина, ты нас звабила уже конкретно“, “Неймовірна“, “Ноги просто бомба“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее видео Тины Кароль с сыном умилило Сеть.