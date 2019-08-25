"Танцы со звездами 2019": смотреть первый выпуск онлайн
В воскресенье, 25 августа, состоялся первый прямой эфир шоу “Танцы со звездами 2019“. Посмотреть первый выпуск онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.
Читай также: “Танцы со звездами 2019“: Виктория Булитко сообщила о травме
Эфир начался с грандиозного номера-открытия, в котором одновременно станцевали все звезды “Танцев со звездами 2019“ и судьи шоу - Влад Яма, Екатерина Кухар и Франциско Гомес.
Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову в первом выпуске составила певица Тина Кароль. Ведущим балкона стал победитель предыдущего сезона “Танцев со звездами“ Игорь Ласточкин.
В этом сезоне в шоу “Танцы со звездами 2019“ принимают участие 14 пар. Звездные участники появились на главном паркете страны в таком порядке:
- Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (ча-ча-ча)
- TAYANNA и Игорь Кузьменко (румба)
- Даниэль Салем и Юлия Сахневич (аргентинское танго)
- Ксения Мишина и Женя Кот (фокстрот)
- Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (линди-хоп)
- Алексей Яровенко и Алена Шоптенко (венский вальс)
- Надежда Матвеева и Валерий Шохин (танго)
- Людмила Барбир и Дмитрий Жук (контемпорари)
- SERYOGA и Аделина Дели (фристайл)
- Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (пасадобль)
- Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина (квикстеп)
- MARUV и JAY (voque)
- Дзидзьо и Яна Цибульская (сальса)
- Елена Кравец и Максим Леонов (фокстрот)
Читай также: Наталья Могилевская представила украиноязычную версию песни “В Киеве осень“
По правилам шоу, во время первого эфира ни одна пара не покинула проект, однако судьи все равно ставили оценки и комментировали выступления. Лучшим выступлением первого эфира стал пасадобль гимнастки Анны Ризатдиновой и ее партнера Александра Прохорова. Члены жури поставили паре 29 баллов.
Результаты первого выпуска “Танцев со звездами 2019“:
Отметим, что после выступлений всех участников ведущая шоу Тина Кароль порадовала зрителей свежим хитом. Она исполнила новую композицию “Вабити“.
Смотреть полное видео первого выпуска “Танцев со звездами 2019“:
Напомним, ранее певица TAYANNA прокомментировала свое участие в “Танцах со звездами“.
Полная версия правил