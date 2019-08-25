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"Танцы со звездами 2019": смотреть первый выпуск онлайн

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Узнайте, где можно посмотреть первый выпуск популярного шоу "Танцы со звездами".
"Танцы со звездами 2019": где и когда смотреть первый выпуск
"Танцы со звездами 2019": где и когда смотреть первый выпуск
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 25 августа, состоялся первый прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019“. Посмотреть первый выпуск онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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Эфир начался с грандиозного номера-открытия, в котором одновременно станцевали все звезды “Танцев со звездами 2019“ и судьи шоу - Влад Яма, Екатерина Кухар и Франциско Гомес.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову в первом выпуске составила певица Тина Кароль. Ведущим балкона стал победитель предыдущего сезона “Танцев со звездами“ Игорь Ласточкин.

В этом сезоне в шоу “Танцы со звездами 2019“ принимают участие 14 пар. Звездные участники появились на главном паркете страны в таком порядке:

  1. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (ча-ча-ча)
  2. TAYANNA и Игорь Кузьменко (румба)
  3. Даниэль Салем и Юлия Сахневич (аргентинское танго)
  4. Ксения Мишина и Женя Кот (фокстрот)
  5. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (линди-хоп)
  6. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко (венский вальс)
  7. Надежда Матвеева и Валерий Шохин (танго)
  8. Людмила Барбир и Дмитрий Жук (контемпорари)
  9. SERYOGA и Аделина Дели (фристайл)
  10. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (пасадобль)
  11. Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина (квикстеп)
  12. MARUV и JAY (voque)
  13. Дзидзьо и Яна Цибульская (сальса)
  14. Елена Кравец и Максим Леонов (фокстрот)

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По правилам шоу, во время первого эфира ни одна пара не покинула проект, однако судьи все равно ставили оценки и комментировали выступления. Лучшим выступлением первого эфира стал пасадобль гимнастки Анны Ризатдиновой и ее партнера Александра Прохорова. Члены жури поставили паре 29 баллов.

Результаты первого выпуска “Танцев со звездами 2019“:

Отметим, что после выступлений всех участников ведущая шоу Тина Кароль порадовала зрителей свежим хитом. Она исполнила новую композицию “Вабити“.

Смотреть полное видео первого выпуска “Танцев со звездами 2019“:

Напомним, ранее певица TAYANNA прокомментировала свое участие в “Танцах со звездами“.

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Источник: ivona.bigmir.net

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