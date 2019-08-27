Артистка выставила фото в "королевском" наряде с необычным украшением на лице.

"Белая королева": MARUV засветила новый look на "Танцах со звездами" instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун), которая участвует в новом сезоне шоу “Танці з зірками“ и уже успела шокировать не только зрителей, но и судей, похоже, готовит новый сюрприз. В Инстаграм певица выставила несколько фото со своим партнером по проекту Джеем.

Звезды позируют в светлых полупрозрачных блузах и шортах-зуавах. Образ дополняют короткие белые перчатки, у Анны - они кружевные. Кроме того, образ артистки дополнен воротником, стилизированным под часть наряда “елизаветинской эпохи“. Еще одной фишкой образа - стали крупные жемчужины, украшающие лица артистов. Ну, и конечно же обувь - на этот раз парочка, которая в первом номере вытанцовывала на высоких каблуках, появится в сапогах на огромной танкетке.

Также пара выставила несколько кадров своего танца, которые ясно дают понять, что номер будет та еще “бомба“.

Подписчики тут же окрестили MARUV “белой королевой“ и отметили, что ее образ, как всегда мега-сексуален.

Ранее мы писали, что Влада Яму раскритиковали за новый пост в Инстаграм.