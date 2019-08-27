Екатерина Кухар в купальнике показала, как наслаждается последними днями лета
Известная украинская балерина и судья проекта “Танцы со звездами 2019“ Екатерина Кухар порадовала поклонников новой откровенной публикацией.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала свежий снимок, на котором она запечатлена возле бассейна. На снимке Кухар позирует в красном купальнике с черным кружевом и в халатике черного цвета. На руках балерина держит своего питомца.
В описанию к пикантному кадру Екатерина рассказала, почему любит начало осени. Артистка призналась, что она обожает сентябрьскую прохладу и уютные вечера. Также в это время открывается новый театральный сезон.
“Я люблю когда осень принимает эстафету, а мы, словно в подарок, получаем приятную сентябрьскую прохладу и уютные вечера. И это не повод грустить, отпуская летние каникулы до следующего года. Ведь, нас ждёт не один повод для радости: открытие нового сезона в театрах, захватывающие премьеры. Каждый год, я ностальгирую, под давно полюбившиеся спектакли и нахожу новые идеи для творческих экспериментов. И знаете, что это значит? Артисты и зрители вновь встретятся, столкнувшись взглядами и будут неразлучны до нового летнего сезона!“, - написала Екатерина Кухар.
В воздухе чувствуется приближение осени и кажется, что каждый ощущает, как лето ускользает сквозь пальцы. ⠀ Я люблю когда осень принимает эстафету, а мы, словно в подарок, получаем приятную сентябрьскую прохладу и уютные вечера🍂 ⠀ И это не повод грустить, отпуская летние каникулы до следующего года. Ведь, нас ждёт не один повод для радости: открытие нового сезона в театрах, захватывающие премьеры🎞 ⠀ Каждый год, я ностальгирую, под давно полюбившиеся спектакли и нахожу новые идеи для творческих экспериментов. ⠀ И знаете, что это значит? ⠀ Артисты и зрители вновь встретятся, столкнувшись взглядами и будут неразлучны до нового летнего сезона!♥️ ⠀ P.S. и пока ещё погода позволяет наслаждаться солнечными ваннами, хочу поблагодарить девочек из команды @lamare_official , за мой новый купальник💌 ⠀ #настроениеосень #summerisover #мысливслух
Ранее Екатерина Кухар прокомментировала первый эфир “Танцев со звездами“.
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