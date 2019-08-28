Серьга в носу и накладки на зубы: Седокова удивила новым имиджем
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Певица Анна Седокова частенько удивляет поклонников “ап-грейтом“ своей внешности и резкой сменой имиджа. Не так давно Анна увеличила себе губы и осветлила волосы. Но на этом звезда не останавливается, а продолжает искать интересные look-и. Так, на днях певица опубликовала видео в Инстаграм, на котором предстала в неожиданном виде. В кадре Седокова появляется с розоватыми волосами и серьгой в носу. Также подписчики обратили внимание на то, что зубы артистки выглядят несколько по-другому - и предположили, что она использовала специальные накладки - виниры.
На видео Седокова сообщила о новом составе своих ближайших сотрудников.
У меня новая, отличная команда 💪🏻, - написала звезда.
Подписчики обратили внимание на эпатажный вид артистки, многие отметили, что ей он очень идет. Правда, нашлись, естественно хейтеры, который раскритиковали Анну в пух и прах. Ну что ж, такова цена популярности.
Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала о целлюлите и хейтерах.
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