Звезда записала видео в очень ярком образе.

Серьга в носу и накладки на зубы: Седокова удивила новым имиджем instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова частенько удивляет поклонников “ап-грейтом“ своей внешности и резкой сменой имиджа. Не так давно Анна увеличила себе губы и осветлила волосы. Но на этом звезда не останавливается, а продолжает искать интересные look-и. Так, на днях певица опубликовала видео в Инстаграм, на котором предстала в неожиданном виде. В кадре Седокова появляется с розоватыми волосами и серьгой в носу. Также подписчики обратили внимание на то, что зубы артистки выглядят несколько по-другому - и предположили, что она использовала специальные накладки - виниры.

На видео Седокова сообщила о новом составе своих ближайших сотрудников.

У меня новая, отличная команда 💪🏻, - написала звезда.

Подписчики обратили внимание на эпатажный вид артистки, многие отметили, что ей он очень идет. Правда, нашлись, естественно хейтеры, который раскритиковали Анну в пух и прах. Ну что ж, такова цена популярности.

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала о целлюлите и хейтерах.