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Регина Тодоренко показала яркое фото с подружками невесты

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Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как проходит подготовка к свадьбе.
Регина Тодоренко показала яркое фото с подружками невесты
Регина Тодоренко показала яркое фото с подружками невесты
instagram.com/reginatodorenko

В конце мая телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов объявили, что вскоре сыграют пышную свадьбу. Позже Топалов рассекретил дату торжества. По словам исполнителя, праздник должен состоятся в начале июля.

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А на днях Тодоренко решила рассказать фанам, как проходят последние приготовления к церемонии. На своей странице в Instagram 29-летняя звезда опубликовала яркое фото с бывшими коллегами по группе “Real O“ Линой Мицуки и Еленой Виноградовой. Девушки будут подружками невесты на свадьбе Тодоренко и Топалова.

В подписи к снимку телеведущая рассказала, что они провели финальную примерку платьев. Также Регина поинтересовалась у подписчиков, стоит ли надевать подвязку на ногу. 

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Невеста отметила, что над подготовкой к торжеству работает огромное количество людей. В первую очередь, звезда поблагодарила сестру Влада, Алину, которая является совладелицей event-агентства Ace Events.

“#подготовкаКСвадьбе Волнуетесь? Я тоже немножко) Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты(@kovlyasha тебя не хватало). Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история) Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них. Кстати, хотела у вас спросить , стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно? Спасибо тебе, @yanafisti, что помогаешь создавать невероятные образы для моих подружек.
Сегодня я задумалась о том, какое количество людей работает над организацией нашей свадьбы во главе с нашей @alina_topalova (@ace_events ).... мама дорогая, такое ощущение, что мы готовим целый спектакль , который отправится в мировое турне).  Скоро вы все увидите и узнаете! Уж очень хочется с вами поделиться“, - написала Регина Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#подготовкаКСвадьбе Волнуетесь? Я тоже немножко ) Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты(@kovlyasha тебя не хватало)😘. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история) Оказалось, что к моему образу не хватает трусов 😆, но это не проблема, я могу и без них 😁. Кстати, хотела у вас спросить , стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно? Если интересно, мое платьице в горошек из @pe_for_girls ❤️ Спасибо тебе, @yanafisti , что помогаешь создавать невероятные образы для моих подружек🙏🏻 Сегодня я задумалась о том, какое количество людей работает над организацией нашей свадьбы 👰🙈🙈🙈во главе с нашей @alina_topalova (@ace_events ) .... мама дорогая, такое ощущение, что мы готовим целый спектакль , который отправится в мировое турне) Скоро вы все увидите и узнаете! Уж очень хочется с вами поделиться ❤️ #регинатодоренко #владтопалов #СемейныебудниТТ #свадьбаТТ

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко снялась в провокационном образе/

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.06.2019, 11:07
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гость
О! Шлимазл! А ети деффчёнки - правильной, кошерной национальности? Тут нет никакого подвоха?
pусский  (аноним)  26.06.2019, 11:00
Оценка:  0
pусский
Суки блять! Каждой по залупе в сраку и кулаку в пиздy!
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