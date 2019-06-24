Регина Тодоренко примеряла маску злой ведьмы.

"Испытывает терпение мужа": Тодоренко напугала Сеть странным видео instagram.com/reginatodorenko

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Ведущая Регина Тодоренко насмешила и одновременно напугала подписчиков странным видео. В Инстаграм Регина добавила ролик с использованием маски из приложения Snapchat. В кадре девушка появилась в постели со своим мужем Владом Топаловым - однако лицо Регины видоизменилось до неузнаваемости с помощью маски “ведьмы“: у ведущей поменялся подбородок, рот и глаза. Также на видео присутствует “адский“ огонь.

#семейныебудниТТ

Когда жена Модель) 😈 - подписала Тодоренко.

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Подписчики по достоинству оценили юмор ведущей - в комментариях отметили, что ролик, несмотря на жуткий образ Регины, поднял им настроение.

Так видят свекровки своих невесток🤣🤣🤣🤣

Блин я открыла ленту и испугалась 😂😂😂 даже замерла)))

Хватит пугать мужа)

Спасибо, а теперь как уснуть? 😐😂

Я готова смотреть на этот ролик вечно и просто ржать во весь голос!!!!! 👍👍👍👍🤣🤪😅

Такое чувство будто вы испытываете терпение Влада😂😂😂

Как Влад посмотрел 🤣🤣🤣🤣

Нет, это когда жена что-то задумала

Когда у жены юмор лучше чем у комика, - отметили в Сети.

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