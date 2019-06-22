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"Ух, горячая": Регина Тодоренко снялась в провокационном образе

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Ведущая снялась в боди, косухе и "ошейнике".

"Ух, горячая": Регина Тодоренко снялась в провокационном образе
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая Регина Тодоренко покорила фанатов неожиданно провокационным образом. В Инстаграм Регина выставила бекстейджи с недавней фотосессии. Тодоренко позирует в черном боди и короткой кожаной косухе, а на шее у нее - темный “ошейник“. Во время съемки она его эротично оттягивает.

#фотосессия 
Покривлялось немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа 🙈😂 @orlovaphotographer ❤️❤️❤️
Совсем скоро покажем вам результат) - написала Регина.

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Подписчики оставили множество комментариев, в которых похвалили фигуру Регины, а также отметили, что такой образ ей очень идет.

  • Молодая мама, фигура просто 5+, ещё и успеваете передачи снимать .. всех благ Вам 🙏!!!
  • Ничего себе)))
  • Регина, вы великолепна😍😍😍😍😍😍 образ круто подходит🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • Как стала мамой, стала много краше, - просто бомба :)
  • Ну как хейтеры могут что то про фигуру говорит! Ну это же загляденье😍такая худенькая и подтянутая 💪
  • Уух, горячая 🔥 - написали в Сети.

 

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети за кадры из нового клипа.

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Теги: Регина Тодоренко, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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