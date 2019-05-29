Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к пышной свадьбе

Комментариев: 1
Пара официально расписалась еще в октябре прошлого года, но только сейчас решила устроить большое торжество.
Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к пышной свадьбе
Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к пышной свадьбе
instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда сообщила, что она и Влад Топалов вскоре сыграют свадьбу.

Читай также: Регина Тодоренко показала, как выглядела через 3 месяца после родов

Отметим, что пара официально расписалась 25 октября 2018 года. А 5 декабря у Регины и Влада родился сын Михаил.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала фото, на котором она запечатлена в бассейне в белом купальнике и букетом невесты. Снимок был сделан во время фотосессии для журнала ОК! Для глянца Регина дала интервью, в котором рассказала о предстоящем большом торжестве. 

“Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству! Все подробности моей подготовки к свадьбе ищите в новом номере журнала ОК!“, - написала Регина Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ОК #CoverGirl Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству! Все подробности моей подготовки к свадьбе ищите в новом номере журнала ОК! @okmagazine_ru Фото @dyuzhakin Стиль @paatap Макияж @yanabuzychkina Продюсер @daria.yureskul Локация @agalarovestate Купальник @calzedonia #Топаловы2019 #СвадьбаРегинаВлад #свадьба

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Поклонники принялись поздравлять артистку в комментариях к яркой публикации.

Читай также: Регина Тодоренко показала, как изменились участницы группы “REAL O“

“Уррааа) дождались) счастья тебе , Регинка“,“Блиииин какая крутая идея“, “Поздравляю вас, желаю счастья“, “Ох ты, молодцы!!!! Счастья вам и вашему малышу“, “Ну понятно же за кого, за Топалова конечно же! Классный парень, настоящий мужчина! Отличная пара!“, “Я думала, вы уже поженились по-тихому...“, “Счастья! Добра! Вашей семье!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, что превратилась в “слегка сумасшедшую мамашу“.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  29.05.2019, 16:03
Оценка:  0
pусский
Совсем охуела от российского счастья!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь