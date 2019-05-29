Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к пышной свадьбе

Пара официально расписалась еще в октябре прошлого года, но только сейчас решила устроить большое торжество.

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда сообщила, что она и Влад Топалов вскоре сыграют свадьбу.

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Отметим, что пара официально расписалась 25 октября 2018 года. А 5 декабря у Регины и Влада родился сын Михаил.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала фото, на котором она запечатлена в бассейне в белом купальнике и букетом невесты. Снимок был сделан во время фотосессии для журнала ОК! Для глянца Регина дала интервью, в котором рассказала о предстоящем большом торжестве.

“Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству! Все подробности моей подготовки к свадьбе ищите в новом номере журнала ОК!“, - написала Регина Тодоренко.

Поклонники принялись поздравлять артистку в комментариях к яркой публикации.

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“Уррааа) дождались) счастья тебе , Регинка“,“Блиииин какая крутая идея“, “Поздравляю вас, желаю счастья“, “Ох ты, молодцы!!!! Счастья вам и вашему малышу“, “Ну понятно же за кого, за Топалова конечно же! Классный парень, настоящий мужчина! Отличная пара!“, “Я думала, вы уже поженились по-тихому...“, “Счастья! Добра! Вашей семье!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, что превратилась в “слегка сумасшедшую мамашу“.