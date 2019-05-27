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Регина Тодоренко призналась, что превратилась в "слегка сумасшедшую мамашу"

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Телеведущая рассказала, как изменилась с времен участия в шоу "Орел и Решка".
Регина Тодоренко призналась, что превратилась в "слегка сумасшедшую мамашу"
Регина Тодоренко призналась, что превратилась в "слегка сумасшедшую мамашу"
instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская исполнительница и телеведущая Регина Тодоренко активно ведет свой Instagram-аккаунт. На днях артистка опубликовала несколько кадров, на которых запечатлена на своей кухне.

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На свежих фото Регина в длинном клетчатом платье мыла детскую бутылочку. В подписи к новым снимках Тодоренко призналась, что до появления сына не могла жить без экстрима. Ведущая вспомнила, как ела жуков и прыгала с водопада. А теперь девушка следить за тем, что попадает в рот ее малышу.

“Вы все знаете, что раньше я не могла жить без экстрима. Прыгнуть с водопада? Пожалуйста! Съесть жука, которого только что жарили рядом с туалетом в Уганде? Легко! Но так было раньше, до того, как материнство внесло свои коррективы. И потихоньку из бесстрашной Регины-путешественницы я превратилась в слегка сумасшедшую и взволнованную мамашу. Кипятить соски, бутылки, упавшие на пол игрушки – это всё обо мне! Я стала тщательно следить за тем, что попадает в рот моему ребенку.“, - написала Тодоренко.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы все знаете, что раньше я не могла жить без экстрима. Прыгнуть с водопада? Пожалуйста! Съесть жука, которого только что жарили рядом с туалетом в Уганде? Легко! Но так было раньше, до того, как материнство внесло свои коррективы. И потихоньку из бесстрашной Регины-путешественницы я превратилась в слегка сумасшедшую и взволнованную мамашу. Кипятить соски, бутылки, упавшие на пол игрушки – это всё обо мне! Я стала тщательно следить за тем, что попадает в рот моему ребенку. Поэтому его посуду я мою специальным гелем для детской посуды Fairy. Он безопасен, не содержит ароматизаторов, и с ним я могу быть уверена, что мой ребенок не наестся бытовой химии с ложки или тарелки, так как средство легко смывается водой даже с пластиковой посуды :) #FairyBaby #Fairyдлядетскойпосуды #спонсорPG

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала, как изменились участницы группы “REAL O“.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: ivona.bigmir.net

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