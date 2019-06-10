Влад Топалов рассекретил дату свадьбы с Региной Тодоренко
В конце мая телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов объявили, что вскоре сыграют пышную свадьбу. Отметим, что пара официально расписалась еще 25 октября 2018 года.
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Несмотря на то, что молодые люди сейчас очень заняты работой, воспитанием сына и подготовкой к празднику, они все же находят немного свободного времени, чтобы поделиться с фанами подробностями предстоящей свадьбы.
Так, на своей странице в Instagram Влад Топалов опубликовал милое фото с сыном, в подписи к которому рассказал о том, как проходит подготовка к празднику.
Певец признался, что свадьба состоится в начале июля. Но точную дату он не назвал. Также артист рассказал, что организовать праздник ему помогает его сестра Алина и агенство Ace Events. Помимо подготовки к свадьбе Влад записывает новые песни.
“Доброго утра))) постоянство в инстаграме - не мой конёк. ну, вы, наверное, уже привыкли. На самом деле, я выпал вообще немного из жизни. Как вы уже все знаете, готовимся к свадьбе, в начале июля. Невозможно, кааак это сложно! Спасибо моей сестре @alina_topalova и ее агенству @ace_events
А еще я записываю новые песни. Скоро вы услышите. Очень хочу рассказать побольше, но лучше покажу) Хорошей недели...“ - написал Топалов.
Доброго утра))) постоянство в инстаграме - не мой конёк 😂😂😂 ну, вы, наверное, уже привыкли. На самом деле, я выпал вообще немного из жизни. Как вы уже все знаете, готовимся к свадьбе, в начале июля. Невозможно, кааак это сложно! Спасибо моей сестре @alina_topalova и ее агенству @ace_events А еще я записываю новые песни. Скоро вы услышите. Очень хочу рассказать побольше, но лучше покажу) Хорошей недели... #владтопалов #vladtopalov
Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, что хочет еще одного ребенка.
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