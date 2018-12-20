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Dj NANA взбудоражила сеть аппетитными формами: фото

Комментариев: 3
Украинская певица и экс-солистка группы Nikita похвасталась откровенным нарядом.
Dj NANA взбудоражила сеть аппетитными формами
Dj NANA взбудоражила сеть аппетитными формами
Instagram

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Экс-участница группы Nikita, более известная как Dj NANA, не стесняется своего тела и часто демонстрирует его в откровенных фотосессиях. На этот раз артистка опубликовала горячий кадр, на котором запечатлена в пикантном платье от украинского дизайнера Андре Тана.

В кадре Анастасия Кумейко (настоящее имя артистки - прим. ред.) позирует в длинном прозрачном платье, под которым без труда можно рассмотреть ее подтянутое тело.

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Поклонники пришли в полный восторг от увиденного. “Крутой образ. Вам идет!“, “Очень впечатляюще!“, “Шикарно!“, “Вы прекрасны“, - пишут пользователи в Instagram.

Ранее необычным образом сеть восхитила голливудская актриса Ольга Куриленко.

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Теги: Dj NANA, Анастасия Кумейко, фото
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Комментариев (3)
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Zorro-Gerda-50    17.03.2019, 20:14
Оценка:  0
Zorro-Gerda-50
Очередной суповой набор ! Ничего привлекательного ! Очередная шлюха !
гость  (аноним)  17.03.2019, 19:58
Оценка:  0
гость
Классная проблд , облить лицо и деда мороза ей между сисек. А так конечно для лютой долбежки в сфинктер тугой ее
СЕТЬ  (аноним)  17.03.2019, 19:11
Оценка:  +1
СЕТЬ
Да отьебитесь от меня! Кто все эти убогие, которые должны якобы взбудоражить меня, тараканий пук! Убожества и бездарность!
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