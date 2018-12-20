Dj NANA взбудоражила сеть аппетитными формами: фото

Украинская певица и экс-солистка группы Nikita похвасталась откровенным нарядом.

Читай также: MARUV снялась в фотосессии с горячим турком

Экс-участница группы Nikita, более известная как Dj NANA, не стесняется своего тела и часто демонстрирует его в откровенных фотосессиях. На этот раз артистка опубликовала горячий кадр, на котором запечатлена в пикантном платье от украинского дизайнера Андре Тана.

В кадре Анастасия Кумейко (настоящее имя артистки - прим. ред.) позирует в длинном прозрачном платье, под которым без труда можно рассмотреть ее подтянутое тело.

Читай также: Фото Славы Каминской вызвало бурное обсуждение

Поклонники пришли в полный восторг от увиденного. “Крутой образ. Вам идет!“, “Очень впечатляюще!“, “Шикарно!“, “Вы прекрасны“, - пишут пользователи в Instagram.

Ранее необычным образом сеть восхитила голливудская актриса Ольга Куриленко.