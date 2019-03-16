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Ольга Куриленко восхитила сеть необычным образом

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Знаменитая голливудская актриса похвасталась перед поклонниками дерзким нарядом.
Ольга Куриленко восхитила сеть необычным образом
Ольга Куриленко восхитила сеть необычным образом
Instagram

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Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которой в ноябре исполнилось 39 лет, не перестает восхищать поклонников своим роскошным видом. Накануне звезда снялась для обложки французского глянца в необычном образе, а соответствующей фотографией поделилась в своем Instagram.

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На снимке Ольга предстает в образе "железной" леди в винтажном и минималистичном наряде, который, к слову, ей очень к лицу.

Instagram

Instagram

Ранее певица MARUV снялась в фотосессии с горячим турком.

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Теги: Ольга Куриленко, актриса, фото
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