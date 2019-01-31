Экзотический отпуск: Dj NANA отдыхает в Таиланде

Артистка отправилась на каникулы в Таиланд.

Самая сексуальная девушка-диджей Украины NANA отправилась на отдых в жаркий Таиланд. Зимние каникулы артистка проводит на острове Пхукет, откуда ежедневно публикует красочные снимки на своей странице в Instagram.

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Первое знакомство с райским островом выдалось насыщенным. Нана признается, что огромное удовольствие ей приносит именно активный отдых, поэтому девушка исследует диковинную территорию во время самостоятельно спланированных экскурсий. Так, Dj NANA посетила одну из самых главных достопримечательностей и святынь Пхукета - храмовый комплекс Big Buddha, побывала на шоу птиц в “Bird Park“, а также целый день провела в заповеднике слонов “Phuket Elephant Sanctuary“. К слову, это место особенно впечатлило артистку.

“В национальном парке животные не привязаны на цепях, за ними ухаживают и хорошо кормят, не используют палки с шипами, чтобы обуздать их. Мне удалось покормить слонов из рук, покупаться вместе с ними! Это было невероятно!“ - рассказала Dj NANA.

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Ежедневные спортивные тренировки, без которых Dj NANA не проводит ни дня в Украине, в Таиланде трансформировались в экстремальные увлечения. Волны океана девушка покоряла на SUP сёрфинге – гребле на доске для сёрфа с помощью весла. А джунгли артистка увидела не только изнутри во время похода к водопаду Bang Pae, но и с высоты птичьего полета – на канатной дороге “Flying Hanuman“, пролетев на скорости над деревьями на высоте 40 метров!

“Канатная дорога – это выброс адреналина, который я могу сравнить только с прыжком с парашютом. Страшно, когда кажется, что вот-вот влетишь на огромной скорости в дерево, но в то же время - захватывающе и безумно красиво! С удовольствием приехала бы сюда еще раз“, - поделилась впечатлениями Нана.

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Во время отдыха артистке удалось попробовать тайскую кухню. По её словам, она не ожидала, что тайцы настолько сильно любят перец чили и специи, хоть и была готова к острым блюдам. Для себя Dj NANA отметила легкий салат “Morning glory“, а также необычное сочетание манго, кокосового молока и риса в десерте Mango sticky rice. А вот известный своим неприятным запахом экзотический фрукт дуриан оставил не самое приятное послевкусие.

На Пхукете девушку восхитили мягкий климат, живописная природа – океан, банановые деревья и пальмовые рощи, а также удивительные закаты ярко-малинового цвета.

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В ближайшее время Dj NANA планирует побывать на острове Пхи-Пхи, в заливе Пхангнга, где снимался фильм про Джеймса Бонда, а также на острове Краби, где находятся Изумрудный бассейн и Голубое озеро.

Вернется девушка уже в начале февраля и сразу приступит к работе. Уже 15 февраля Dj NANA выступит в “Почайна Холл“, где сыграет свой dj-сет для всех гостей вечера.

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