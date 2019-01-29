Ольга Фреймут показала редкое фото в купальнике

Украинская ведущая Ольга Фреймут удивила поклонников.

Ведущая Нового канала Ольга Фреймут ведет себя как настоящая леди и такому же поведению учит окружающих. На публике знаменитость появляется только в строгих, элегантных нарядах, в ее образах нет места пошлости.

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Каково же было удивление поклонников, когда Фреймут опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в купальнике! Снимок был сделан в Цюрихе, ведущая предложила подписчикам угадать, в каком году.

Пользователи сети наперебой бросились делиться своими соображениями по этому поводу:

2017

2011

2009

Судя по купальнику, фото начала 2000-х годов. Но на вас время не влияет!

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева опубликовала пикантное фото с ванной.