Маша Полякова поразила сеть эффектным трюком (фото)

Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой показала, как тренируется на занятиях pole dance.

Читай также: Обнаженная в ванне: Вера Брежнева показала пикантное фото

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, которая рассекретила дату выхода нового альбома, старается ни в чем не уступать своей звездной маме. В своем Instagram Маша Полякова опубликовала впечатляющее фото с тренировки.

Читай также: "Помолвлена?": Настя Каменских озадачила поклонников новым фото

Так, на снимке 13-летняя Мария запечатлена в гимнастическом зале, повиснув на акробатическом кольце. Дочь Поляковой продемонстрировала хорошую растяжку и гибкость, держась за кольцо одной рукой и ногой.

Поклонники девушки оценили трюк и бесстрашие юной звезды, засыпав ее комплиментами.

В блоге Маша также раскрыла свой секрет борьбы с лишними килограммами.

Я полностью отказалась от сладкого, когда было совсем сложно, я брала квадратик черного шоколада, или ложку меда... Так же, я отказалась от всех гарниров... Иногда только утром ем мюсли с йогуртом, или кашу. Основная еда – это мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах, оладьи с цуккини, творожная запеканка, сырники, фрукты только в первой половине дня... И конечно, спорт, в моем случае – это плавание 2 раза в неделю, и pole dance – 2 – 3 раза в неделю, – рассказала Мария Полякова.

Напомним, что ранее в сети появилось фото Ани Лорак без макияжа.