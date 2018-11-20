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Маша Полякова поразила сеть эффектным трюком (фото)

Комментариев: 2
Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой показала, как тренируется на занятиях pole dance.
Маша Полякова поразила сеть эффектным трюком
Маша Полякова поразила сеть эффектным трюком
Instagram

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Старшая дочь певицы Оли Поляковой, которая рассекретила дату выхода нового альбома, старается ни в чем не уступать своей звездной маме. В своем Instagram Маша Полякова опубликовала впечатляющее фото с тренировки.

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Так, на снимке 13-летняя Мария запечатлена в гимнастическом зале, повиснув на акробатическом кольце. Дочь Поляковой продемонстрировала хорошую растяжку и гибкость, держась за кольцо одной рукой и ногой. 

Поклонники девушки оценили трюк и бесстрашие юной звезды, засыпав ее комплиментами.

В блоге Маша также раскрыла свой секрет борьбы с лишними килограммами. 

Я полностью отказалась от сладкого, когда было совсем сложно, я брала квадратик черного шоколада, или ложку меда... Так же, я отказалась от всех гарниров... Иногда только утром ем мюсли с йогуртом, или кашу. Основная еда – это мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах, оладьи с цуккини, творожная запеканка, сырники, фрукты только в первой половине дня... И конечно, спорт, в моем случае – это плавание 2 раза в неделю, и pole dance – 2 – 3 раза в неделю, – рассказала Мария Полякова.

Напомним, что ранее в сети появилось фото Ани Лорак без макияжа.

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Теги: Маша Полякова, Оля Полякова
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Комментариев (2)
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Продюссэр  (аноним)  30.01.2019, 15:59
Оценка:  0
Продюссэр
Такая же швабра как и мамаша)
Sancho-s    30.01.2019, 15:49
Оценка:  0
Sancho-s
браво!)
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